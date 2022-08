Anuncian 50% de reducción en el aumento en los peajes requerido por la JCF

SAN JUAN (CyberNews) – El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), doctor Edwin González Montalvo, anunció el miércoles, una reducción del 50 por ciento en el aumento en los peajes requerido en el Plan Fiscal impuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Estos aumentos en el costo de los peajes en las autopistas PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66 entrarán en vigor el viernes, 5 de agosto de 2022.

“El Plan Fiscal impuesto por la Junta el 22 de febrero de 2022, incluye un aumento en la tarifa de peajes con el objetivo de asegurar la estabilidad fiscal de la Autoridad. Recordemos que por los pasados 17 años, desde el 2005, las autopistas que se verán impactadas no habían tenido variación en el costo de los peajes. Ante el requerimiento de la Junta para establecer un aumento en los peajes, el gobernador Pedro Pierluisi nos solicitó que identificáramos los ahorros y trabajáramos con el ente fiscal para mitigar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Luego de la evaluación logramos una reducción del 50 por ciento, en comparación con el aumento propuesto en el Plan Fiscal certificado por la JCF”, indicó González Montalvo en declaraciones escritas.

Sostuvo que este dinero será utilizado para continuar ejecutando proyectos de construcción, y cubrir gastos operacionales, incluyendo el plan de mejoras capitales que resultará en una red vial en mejores condiciones. Como parte de su plan para mejorar las vías públicas, la ACT se mantiene activa trabajando en proyectos como los de rehabilitación de pavimento y mejoras a la seguridad de la PR-2, entre Hatillo y Camuy, y entre Sabana Grande y Guánica; así como las mejoras a la seguridad en la PR-1, entre otros. En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 75,019,293 dólares. Esto se une a otros proyectos prioritarios como los de PR-10 y PR-2 La Vita en Mayagüez.

La tarifa por cada plaza de peaje fue revisada utilizando la fórmula del índice de precios al consumidor (IPC) más 1.5 por ciento. El resultado fue redondeado al veinteavo (0.05) más cercano. Según establecido en el Plan Fiscal de la ACT, la tarifa será revisada cada 1 de enero utilizando la misma fórmula. Las tarifas para las plazas de peaje de Carolina, Rampa C. Norte, Rampa C. Sur y Río Grande no serán ajustadas hasta el 1 de enero del 2025.

Para la evaluación de proceso, la ACT contrató los servicios de una compañía reconocida y especializada en temas de transportación, para realizar un estudio sobre el impacto de aumentar la tarifa de peajes, al igual que el impacto de relocalizar plazas de peaje e implementar plazas bidireccionales en ciertas localizaciones.