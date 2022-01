Anuncian millonaria asignación de fondos para el Caño Martín Peña

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – El líder de la mayoría del Senado, Charles Ellis Schumer (D-NY), y la representante federal Nydia Margarita Velázquez Serrano (D-NY) anunciaron el miércoles que el gobierno federal otorgará 163 millones de dólares para ayudar a restaurar el Caño Martín Peña en Puerto Rico.

“Durante años, el gobierno de Trump ignoró cruelmente nuestros llamados para financiar la construcción en el Caño a pesar de las súplicas constantes de nuestros conciudadanos en Puerto Rico que nos pedían restaurar el área. Después de luchar para asegurar un mecanismo de financiamiento en la ley de infraestructura, la representante Velázquez y yo trabajamos con el gobierno de Biden para priorizar la selección de este proyecto tan necesario. Ahora, nos enorgullece anunciar que este financiamiento histórico finalmente llegará para ayudar a revitalizar el Caño, y continuaremos trabajando con los residentes y las partes interesadas para asegurarnos de rectificar por completo esta injusticia social y ambiental”, dijo el senador Schumer en declaraciones escritas.

“Durante muchos años he luchado desde múltiples frentes para asegurar el financiamiento para lograr la restauración del Caño Martin Peña y hoy estoy súper esperanzada de lo que esta noticia significa para las comunidades del Caño. ¡Por fin ha llegado el día que este proyecto arranca! Como mencioné cuando el senador Schumer y esta servidora le escribimos al Cuerpo de Ingenieros la semana pasada para que seleccionaran este proyecto, la Ley de Infraestructura es una oportunidad idónea para hacerle justicia a las inequidades sociales y ambientales que han sufrido durante décadas todos aquellos que viven a lo largo del Caño. Le agradezco a la administración Biden por cumplir sus promesas con la Isla. Ha sido un gran honor para mí luchar mano a mano por estos fondos junto a Enlace y al G-8. Seguiré muy al pendiente al desembolso de este financiamiento y me aseguraré de que se tome acción lo más pronto posible, los residentes del Caño no tienen por qué esperar ni un día más por la justicia ambiental que merecen”, mencionó la representante Velázquez Serrano.

“Esto es un triunfo para el trabajo comunitario. No ha sido fácil, pero perseveramos. Buscamos trabajar con todos los sectores para rescatar una comunidad e integrar su riqueza y diversidad a la ciudad”, añadió Lucy Cruz, presidenta del G-8, la organización de grupos de líderes comunitarios que representan las ocho comunidades que bordean el Caño Martin Peña.

Los fondos aprobados servirán para limpiar los escombros y despejar el canal a 10 pies de profundidad y 100 pies de ancho, estabilizar las orillas del canal y ayudar a aliviar los riesgos continuos para la salud pública y los problemas ambientales.

El costo total se estima en 250 millones de dólares, con la contribución del gobierno federal de 163 millones de dólares y 88 millones de dólares en fondos adicionales proporcionados por el patrocinador no federal Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (también conocido como ENLACE).