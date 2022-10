Asociación de Maestros con su Local Sindical afirman extensión del calendario escolar no puede ser final y firme

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez y Ángel Javier Pérez Hernández, secretario general de la AMPR-Local Sindical, indicaron este miércoles, que la decisión del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, de extender el calendario escolar no puede ser final y firme hasta tanto haya una negociación con el representante exclusivo del magisterio.

“Nos sorprende el anuncio de esta posibilidad porque nosotros sostuvimos una reunión la pasada semana con el secretario de Educación y no fue un tema que estuviera en la agenda de discusión. El propio secretario reconoció que no ha dialogado este asunto con nosotros y hemos reiterado que hasta tanto no haya una negociación la determinación no puede ser final y firme”, explicó Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

Por su parte, Pérez Hernández, quien es el secretario general del brazo sindical de la AMPR y representa a los maestros activos, sostuvo que en los próximos días reunirá a su Comité Ejecutivo para discutir el tema.

“Para mí es importante tomar decisiones junto con nuestro Comité Ejecutivo porque todos son maestros activos de la sala de clases. Estaremos pendientes y daremos seguimiento al secretario para negociar sobre este asunto y llegar a los acuerdos que sean justos para el magisterio”, finalizó Pérez Hernández.