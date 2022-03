Asociación de Navieros de Puerto Rico y las Locales ILA de Puerto Rico firman nuevo convenio colectivo

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de la Asociación de Navieros de Puerto Rico (ANPR), Clarivette Díaz, anunció el miércoles, en conjunto con el portavoz de las Locales ILA de Puerto Rico, Carlos Sánchez, que ambas entidades oficializaron la firma del convenio colectivo que regirá las relaciones obrero-patronales entre empresas operadoras de terminales y los trabajadores de los muelles por los próximos seis años.

“Esta es una herramienta crítica para dar estabilidad a las relaciones en la industria marítima, que es de vital importancia para proveer seguridad en los procesos de suministro a todo tipo de industrias y negocios. Me siento muy satisfecha con que hayamos logrado la firma de este esencial acuerdo para dar certezas tanto a los empleados como a los patronos de nuestro sector. Sabemos que comerciantes y ciudadanos estaban atentos al desarrollo de esta negociación que hoy finalmente se lleva a término de manera satisfactoria para todas las partes”, expresó Clarivette Díaz en declaraciones escritas.

En el acuerdo, la Asociación de Navieros funge como representante de sus miembros Luis Ayala Colón & Sucs, Inc., Island Stevedoring, Inc., ISS Marine Services, Inc., INCHAPE Shipping Services, Continental Stevedoring, Inc. y Cruise Plus Services, Inc., quienes a su vez tenían representantes que conformaron el comité que participó de las negociaciones. Mientras que los grupos sindicales estuvieron representados por las Locales ILA de Puerto Rico.

Por su parte, Carlos Sánchez, quien es presidente de la unión ILA-1740, dijo estar satisfecho con los términos del acuerdo y destacó que el convenio atiende las necesidades de los trabajadores. “Los empleados de la industria marítima funcionan como la columna vertebral que mantiene operando al resto de las industrias. Son trabajadores comprometidos y estamos confiados que lo convenido hoy protege adecuadamente sus derechos y les brinda las garantías que merecen”, abundó Sánchez.

Este acuerdo cobija a cerca de 1,000 empleados de la industria de puertos, uno de los pilares más críticos en la cadena de acarreo y distribución de bienes en Puerto Rico. Los acuerdos preliminares para la firma de este convenio se alcanzaron en diciembre del año pasado y han sido ratificados por los miembros del sindicato en un proceso que duró varios meses. Esto, luego de poco más de dos años en el proceso de negociaciones.

“Estamos complacidos con poder anunciar que ya hemos firmado el acuerdo con la unión y confiados en que contamos con una herramienta justa para regular nuestra relación con los trabajadores, que son el corazón de nuestra empresa y también un motor indispensable de la economía. La labor de estos empleados es crucial para satisfacer las necesidades de suministros y materias que tenemos hoy día en medio de un activo proceso de reconstrucción de la isla”, señaló Miguel Ayala, portavoz del Comité que representó a los patronos y vicepresidente senior de Luis Ayala Colón.