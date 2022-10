Aumenta de sobre 30 mil personas los empleo asalariado no agrícola 

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) Gabriel Maldonado González anunció el viernes los hallazgos del más reciente informe de Empleo Asalariado No Agrícola el cual corresponde a septiembre de 2022.

“Mensualmente, nuestra agencia suministra importante data relacionada al empleo en la isla. Estos estudios permiten medir cómo se comportan las industrias, cantidad de trabajadores actuales, número de trabajadores desplazados, detalle de empleados por municipio, destrezas y ocupaciones de mayor demanda, entre otros. Ejemplo de ello son los informes de Empleo, Desempleo y Empleo Asalariado No Agrícola. Este mes presentaremos los datos del Asalariado No Agrícola correspondientes a septiembre de 2022. Sin embargo, debido al impacto del fenómeno atmosférico la encuesta de Empleo y Desempleo no pudo ser realizada. Nuestro personal del Negociado de Estadísticas continúa su importante labor de recolectar el sentir de la muestra a nivel isla, por lo que durante el próximo mes tendremos los hallazgos del Informe de Empleo y Desempleo correspondiente a octubre 2022 y de esta forma un panorama más claro de cómo se encuentran actualmente dichos sectores”, puntualizó Maldonado González en declaraciones escritas.

De otra parte, al evaluar la data de septiembre 2021, que fluctuaba en 891,000, se observó un aumento de 33,900 en el empleo asalariado local en la misma fecha de 2022. La cifra de septiembre de 2022 fue de 924,900, mientras que en agosto de este año eran 100 más, 925,000.

Los sectores que reflejaron alzas son recreación y alojamiento, comercio, transportación y utilidades. Luego le siguen la manufactura, finanzas, minería, tala y construcción. Las industrias que registraron bajas en empleo fueron servicios profesionales y comerciales, gobierno y servicios educativos y de salud. Entre tanto, los que no registraron cambios fueron información y otros servicios.

De hecho, en paralelo con el año anterior, los sectores que vieron alzas fueron recreación, alojamiento, servicios profesionales y comerciales. Asimismo, manufactura, comercio, transportación y utilidades, servicios educativos y de salud, finanzas, minería, tala, construcción, otros servicios e información.