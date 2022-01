Ayuda Legal explica alcance de decisión Tribunal Supremo EEUU sobre vacunas COVID-19

SAN JUAN (CyberNews)- La entidad sin fines de lucro Ayuda Legal publicó un resumen sobre la decisión del Tribunal Supremo federal y su determinación sobre la autoridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y las vacunas contra el COVID-19 en los centros de trabajo.

A continuación, el resumen:

¿Qué dice y qué no dice la decisión?

Primero lo primero. Este caso no decide que las órdenes de vacunas son inconstitucionales. Tampoco limita la autoridad actual de los patronos de pedir vacunas. Esta decisión es sobre la autoridad de una agencia federal – OSHA – de establecer órdenes de vacunación. El caso no tiene una decisión final. Lo que hizo el Tribunal fue paralizar la orden de OSHA en lo que se resuelve.

¿De qué trata el caso?

El caso se llama National Federation of Independent Business v. Department of Labor, Occupational Safety And Health Administration, 595 U. S. ____ (2022). La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento del Trabajo federal aprobó una medida de emergencia para exigir que todo patrono con más de 100 empleados tiene que requerir que todos sus empleados estén vacunados contra el COVID, o pruebas semanales y que usen mascarillas durante el día de trabajo. La norma entraría en vigor esta semana.

¿Cuál es la controversia?

Si la ley que crea OSHA le dio la autoridad para establecer un mandato de vacunas para atender el contagio con COVID-19.

¿Qué hizo el Tribunal Supremo de EEUU?

Paralizó la entrada en vigor de la norma mientras se resuelve el caso.

¿Por qué?

El Tribunal entiende que OSHA no tiene esa autoridad. La ley que crea OSHA autoriza a la agencia a atender riesgos ocupacionales o relacionados al trabajo, no riesgos de salud pública que aplican a toda la población. El Tribunal aclara que OSHA podría regular riesgos ocupacionales específicos relacionados con COVID-19, cuando el virus representa un peligro especial debido a las características particulares del trabajo o lugar de trabajo, por ejemplo, en un laboratorio de investigación o espacios pequeños o hacinados.

¿Dice que los mandatos de vacunas y mascarillas son inconstitucionales?

No. El Tribunal solo dice que OSHA no puede imponer tal mandato.

Después de este caso ¿puede mi patrono exigirme vacunas o pruebas?

Sí, puede. El Tribunal no discute las facultades de los patronos individualmente, sino de OSHA.