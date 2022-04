Batería portátil a personas encamadas

Por Edwin García

redaccion@elexpresso.com

BAYAMON — Adelantándose a los períodos de interrupción del servicio eléctrico, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz anunció la primera fase de un proyecto encaminado a dotar a los residentes encamados de baterías portátiles con recarga solar para equipos de asistencia médica.

Informó que esta misma semana se comenzó con la instalación del primer sistema eléctrico, que permitiría mantener energizada una nevera, encender algunas luces y abanicos, así como mantener en función el equipo necesario para atender condiciones médicas.

Se inició en la residencia de Carlina Ortiz, quien cumplió 84 años este miércoles 20, y Juan Sánchez, de 75, quien está encamado.

“Es una realidad que el proceso de restauración (de la electricidad) conllevará la desconexión del sistema eléctrico del país por períodos de tiempo, que pueden ser programados e inesperados, por lo que es necesario tomar las medidas proactivas para que el proceso afecte lo menos posible a las personas vulnerables, cuyas vidas dependen del uso continuo de equipo médico eléctrico,” Rivera Cruz en conferencia de prensa.

El Municipio de Bayamón se propone entregar baterías portátiles de uso doméstico con tecnología solar a las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en las guías de elegibilidad aprobadas.

Como primer requisito, el receptor de este equipo deberá ser residente de Bayamón. La persona no puede tener otro sistema alterno de generación de energía como, por ejemplo, plantas o placas solares.

También debe mostrar prueba de incapacidad que requiera equipo eléctrico de asistencia médica las 24 horas, o que el participante esté encamado. “En la primera fase, comenzaremos con las personas encamadas o que dependan de equipo de asistencia médica operado con electricidad, y luego seguiremos con los envejecientes de 75 años o más, dando prioridad a aquellos que vivan solos, y así sucesivamente. Sabemos que las personas más afectadas durante un apagón son aquellas encamadas o las que dependen de equipo médico eléctrico para sobrevivir, y tomando en cuenta la fragilidad de nuestro sistema energético, fue que consideramos necesario un proyecto que pudiera atender las necesidades de esta población en nuestra ciudad,” expresó Rivera Cruz.

El Programa de Baterías Portátiles con Recarga Solar es sufragado con fondos federales y municipales, y estará activo mientras duren los fondos disponibles y no aplicará a personas de mayor edad que residan en égidas u hogares de envejecientes.

Para participar, Rivera Cruz mencionó que es importante que las personas que cumplan con los requisitos se registren a través de la página oficial del municipio: www.municipiodebayamon.com e ir al enlace de solicitudes electrónicas que aparecerá en la página. No se atenderán solicitudes por teléfono ni de manera presencial.

RECHAZA OTRO IMPUESTO

El alcalde Rivera Cruz se expresó en contra de la medida legislativa que busca eliminar el impuesto al inventario de 9.5% de los vehículos de motor para sustituirlo con otro arbitrio de 1% al momento de la venta.

Al establecer que desconocía de la existencia del Proyecto de la Cámara 826, que busca allegar más fondos a los municipios, el líder estadista afirmó que “no me sorprende (la medida), porque el presidente de la Cámara —y autor de la medida, Rafael “Tatito” Hernández— usualmente le encanta radicar muchos proyectos de imposición de impuesto. No sé por qué. Pero, este no es momento de seguir cargando a la familia puertorriqueña con más impuestos. No veo la necesidad de esto.”

La expresión la hizo en medio de una conferencia de prensa que realizó en el Campo de Golf de Bayamón y en la que anunció el comienzo de un proyecto para entregar baterías portátiles y una placa solar a personas encamadas y envejecientes que residan solos.

Aludió a que ningún impuesto que se cambia por otro ha sido eliminado en el pasado, por lo que este nuevo impuesto haría, a su juicio, los vehículos más costosos.