Cámara aprueba el presupuesto a pesar de que la JCF aprobó el suyo 

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Cámara de Representantes aprobó en la noche del jueves, el presupuesto a pesar de que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó su presupuesto para el año fiscal 2022-2023.

Fue con 26 votos a favor y 21 en contra que la Cámara aprobó en re consideración las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 307 y 337. En este caso, el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz avaló con su voto estas resoluciones conjuntas.

Previo a la votación de la medida y amparándose a las disposiciones constitucionales de Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández aseguró que aprobaría el presupuesto de la Legislatura pues el 30 de junio no había culminado.

“Nuestra Constitución es clara. La Constitución (de Puerto Rico) establece que el presupuesto de los cuerpos legislativos tiene hasta el 30 de junio para aprobarse y que el gobernador lo firme. Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra”, dijo Hernández Montañez en un encuentro con la prensa en El Capitolio.

“Nuestros acuerdos que estábamos listos para aprobar y lamentablemente una situación ajena a la Cámara de Representantes que ocurrió con una pequeña partida de dos millones de dólares que es un asunto de resolver sencillo, causó que legisladores del Senado del Distrito de Carolina no respaldaran la legislación en el Senado y esa controversia llegara en la madrugada a nosotros en la Cámara, y de una forma colegiada la delegación del Partido Nuevo Progresista le votara en contra. Nosotros en las comunicaciones que hemos hecho durante el día, hemos dialogado con diferentes funcionados de la Cámara y ya no hay regla de caucus y pueden ejercer su voto”, añadió.

Asimismo advirtió que si no se aprobaba el presupuesto, claudicarían ante el ente federal creado bajo la Ley Promesa.

“No se ha acabado el juego. Hay que aprobarlo. Si no lo aprobamos el mensaje es errado. Si no lo a probamos, entonces, lo que estamos es adjudicando y claudicando ante la Junta. No podemos hacer eso, menos cuando nuestra Constitución del Estado Libre Asociado dice claramente que el presupuesto de Puerto Rico se aprueba hasta el 30. No tendrías ningún argumento para ir al tribunal, no tendrías los fundamentos para poder reclamar cualquier planteamiento porque claudicaste a tu deber ministerial como funcionario público bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, expuso.

La sesión de la Cámara inició a las 7:00 de la noche de este jueves.

Esta tarde la Junta de Control Fiscal anunció la certificación de su presupuesto para el próximo año fiscal que comienza el viernes, primero de julio de 2022.