Caridad Pierluisi no tiene escoltas, pero usa “los recursos asignados al gobernador”, según secretario DSP 

LA FORTALEZA (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el jueves que no está de acuerdo con cualquier propuesta legislativa que procure eliminar la potestad del Secretario de Seguridad Pública de asignar escoltas. “El asunto de la seguridad y protección de funcionarios públicos debe estar en manos del secretario de Seguridad Pública, así como del comisionado de la Policía. Siempre ha sido así, no se debe limitar o coartar la libertad o discreción que tiene el secretario de Seguridad Pública. En algunos casos, la ley lo establece, pero en otros, el secretario tiene la potestad. Esa es mi posición y cada escolta se debe justificar a base de esos criterios”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

A preguntas de si firmará o no los proyectos, el gobernador contestó que “veremos lo que termina aprobándose, si lo que quieren es denegar o limitar esa discreción del secretario de Seguridad Pública y del comisionado de la Policía, no me parece razonable”.

A preguntas de si la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, tiene o no una escolta asignada, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres mencionó que la directora de la Oficina del Gobernador “utiliza unos recursos que se asignan para cumplir con los compromisos del gobernador y su equipo de trabajo”.

“Se trabaja con los recursos que tenemos asignados. Nosotros trabajamos con dos líneas que son: la prevención y la reacción a la inteligencia que nos llega de diferentes foros, tanto municipal, estatal o federal”, expuso el secretario y rechazó contestar si la hermana del gobernador ha recibido algún tipo de amenaza que atente contra su seguridad.

Al cuestionarle al secretario que lo que él describe como recursos asignados para la seguridad equivale a una escolta, Torres reaccionó que “son recursos que se redirigen y tienen diferentes funciones y misiones. Son parte del equipo de trabajo del gobernador”.