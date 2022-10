Caucus de Solucionadores de Problemas respalda medida bipartita para mejorar la atención de salud mental a veteranos

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – El Caucus Bipartita de Solucionadores de Problemas, del cual es miembro la comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció su respaldo al proyecto de ley de Cero Suicidios del Departamento de Asuntos del Veterano federal (VA), que mejoraría los métodos de prevención de suicidios y la atención de la salud mental para los veteranos a través de la implementación de un programa piloto. “El suicidio de veteranos está aumentando a un ritmo alarmante, especialmente entre nuestros veteranos más jóvenes. Debemos aprovechar todos los recursos disponibles para combatir esta desafortunada realidad junto con partes interesadas valiosas como el Departamento de Asuntos de Veteranos y las organizaciones de servicio a los veteranos. Me enorgullece apoyar H.R. 6273 el proyecto de ley de Cero Suicidios de VA, una legislación sólida y bipartidista que ofrece una opción para mitigar este problema mediante la implementación del plan de estudios del Instituto de Cero Suicidios en los centros médicos de VA. Los hospitales seleccionados recibirían capacitación y apoyo para mejorar la seguridad y la atención de los veteranos. Espero trabajar con mis colegas para promover esta iniciativa y ponerla a disposición de los veteranos y las familias que la necesitan”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

La comisionada residente también es coautora de la medida que lleva por número H.R. 6273.

En el 2019, se reportó un promedio de más de 17 suicidios por día de veteranos en los Estados Unidos a una tasa de 52,3 % más alta que la de los no veteranos. El 40% de los suicidios de veteranos se produjeron entre pacientes activos de VA. Para los veteranos que han servido desde el 11 de septiembre de 2001, la tasa es aún más alarmante con 30,117 miembros en servicio activo y veteranos que mueren por suicidio más de cuatro veces el número de muertes en combate en las últimas dos décadas. El Caucus apuntan a que estas estadísticas evidencian la necesidad de probar métodos de intervención alternativos en las instalaciones para mejorar la atención de los veteranos, disminuir el riesgo de suicidio y ayudar a mantener a salvo a quienes se han sacrificado para servir y proteger la nación.

El Proyecto de Ley de Cero Suicidios de VA reforzaría la capacitación clínica, las evaluaciones y los recursos para probar la efectividad de implementar el nuevo método de cero suicidios en cinco de nuestros centros de VA.

Este modelo ha demostrado ser exitoso en la disminución de las tasas de suicidio en otros entornos de atención médica a través de vías de atención innovadoras.

Los congresistas Susie Lee y Tony Gonzáles presentaron el proyecto de ley al Caucus para su aprobación, el cual obtuvo el apoyo de más del 75% de sus miembros.

La legislación cuenta con el respaldo de varias organizaciones de apoyo a la salud mental y de veteranos, algunos de ellos son: Veterans of Foreign Wars (VFW), the Disabled American Veterans (DAV), the National Alliance on Mental Illness (NAMI), the American Psychiatric Association (APA), the American Association for Psychoanalysis in Clinical Social Work (AAPCSW), American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), and Student Veterans of America.

“Un solo soldado o veterano muerto por suicidio es demasiado. Los veteranos de nuestra nación merecen la mejor atención después de arriesgar sus vidas para proteger las libertades que apreciamos”, dijo el congresista Josh Gottheimer (NJ-5) copresidente del “Problem Solvers Caucus”.

“Estos no son problemas rojos o azules, son rojos, blancos y azules y estoy orgulloso de que los miembros del “Problem Solvers Caucus” continúen trabajando al otro lado del pasillo respaldando el proyecto de ley bipartidista de cero suicidios del departamento de VA para mejorar la seguridad de veteranos y atención al suicidio”, añadió.

“Nuestros veteranos arriesgan sus vidas para defender nuestras libertades, y lo menos que podemos hacer es brindarles la atención que se merecen”, dijo el congresista Brian Fitzpatrick (PA-01), copresidente del “Problem Solvers Caucus”. “Nuestra legislación bipartidista dará un paso positivo al establecer el Programa Piloto de la Iniciativa Cero Suicidio y reforzar los servicios de atención de salud mental que reciben nuestros héroes veteranos”.

“Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para abordar la epidemia de suicidios de veteranos en este país. Todos los días 17 veteranos se quitan la vida y no dejaré de luchar hasta que reduzcamos ese número a cero. Por eso presenté esta legislación para implementar un sistema comprobado para garantizar que ningún veterano sufra, basado en el compromiso de que un suicidio es demasiado estoy muy orgulloso de que mi legislación bipartidista haya obtenido el respaldo del Problem Solvers Caucus del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, y seguiré trabajando para que esta legislación se convierta en ley”, dijo la congresista Susie Lee (NV-03), autora la Ley del Proyecto de Cero Suicidios de VA en la Cámara.

“Todos los días en Estados Unidos perdemos 17 veteranos por suicidio y eso es 17de más”, dijo el congresista Tony Gonzales (TX-23). “Como veterano, sé de primera mano que no todas nuestras lesiones son físicas. Me siento honrado de recibir el respaldo del Problem Solvers Caucus para el proyecto de ley de Cero Suicidios de VA que trabaja para construir prevención de suicidios de VA y mejora la forma en que nuestro sistema se acerca a la salud mental. Además de este respaldo me complace que esta legislación haya sido aprobada por el Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara y continuaré manteniendo el impulso para la aprobación de la Cámara antes de que finalice este año”.

El proyecto de ley de Cero Suicidios de VA busca: