Censura descontrol en la Legislatura

BAYAMON — La región de Bayamón, que comprende los municipios de Guaynabo, Cataño, Toa Alta y Toa Baja, fue la primera en reunirse para la reorganización de la estructura electoral del Partido Nuevo Progresista.

El presidente de la colectividad y gobernador, Pedro Pierluisi, comenzó el proceso que se extenderá a las 14 regiones políticas en preparación para las elecciones del 2024.

Como parte de la agenda, el secretario del PNP, Carmelo Ríos, y la comisionada electoral, Vanesa Santo Domingo, llevarán a cabo reuniones en las 14 regiones políticas para explicar las fases de la reorganización, explicó el propio Ríos.

“Tenemos que trabajar fuerte y unidos para recuperar los bastiones de la Palma y garantizar un gobierno de progreso en los 78 municipios. Sobre todo, necesitamos una Legislatura penepé que trabaje conmigo por el beneficio del pueblo,” sostuvo Pierluisi quien estuvo acompañado del alcalde, Ramón Luis Rivera, en el Coliseo Rubén Rodríguez, de esta ciudad.

El alcalde de Bayamón aprovechó el momento y enumeró una serie de aciertos del Gobernador en su primer año de mandato.

“Podría estar toda la noche haciendo un recuento de lo que el Gobernador ha conseguido en un año con una Legislatura en contra; imagínese si tuviera la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista, como será en las elecciones próximas,” subrayó el alcalde Rivera.

Añadió: “Mientras otros están descontrolados, el gobernador de Puerto Rico está en control de la situación llevando la nave a puerto seguro, como debe hacer todo funcionario público,” dijo al criticar el comportamiento del liderato legislativo tras rechazar los nombramientos del juez Roberto Rodríguez Casillas al Tribunal Supremo y el de Enrique Volckers para dirigir la Oficina de Innovación y Tecnología.

Para el alcalde Rivera, los legisladores del Partido Popular que obstaculizan el trabajo del Primer Ejecutivo, “son los mismos que protegen a legisladores que acosan y hasta agreden a sus empleados y no les hacen nada. Son los mismos que como no tienen razones y no tienen la capacidad quieren sustituir su poca estatura con el grito.”