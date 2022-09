Cinco municipios de Puerto Rico critican seguir sin luz tras paso de Fiona

San Juan, 26 sep (EFE).- Los municipios puertorriqueños de Hatillo, Camuy, Quebradillas, Adjuntas y Salinas criticaron este lunes que sus residentes continúen sin servicio eléctrico tras más de una semana del paso del huracán Fiona por la isla y reclamaron una solución.

El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Joel Franqui Atiles, exigió que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como la empresa encargada de la transmisión, LUMA Energy, envíen generación al distrito de Hatillo, Camuy y Quebradillas.

“Nuestra gente está necesitada, nuestros envejecientes, todos están sufriendo por su ineptitud. No hay excusa para esta ineficiencia”, lamentó Franqui Atiles.

Asimismo, reclamó la energización de la bomba de agua que suple a las comunidades Pajuil y Buena Vista de Hatillo, así como la planta de tratamiento que suple agua a los sectores del sur de Camuy y Hatillo, por ser áreas «críticas».

“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene el generador averiado, sus piezas no están disponibles en Puerto Rico y aun estamos a la espera, nuestras familias no aguantan más”, destacó.

Por su parte, los alcaldes de Adjuntas y Salinas, José Hiram Soto Rivera y Karilyn Bonilla Colón, respectivamente, denunciaron este lunes que sus municipios permanecen 100 por ciento a oscuras.

«LUMA nos había dicho que el casco urbano y la subestación del pueblo estaban listos para energizar, pero a una semana del paso del huracán no hay servicio eléctrico en ningún lugar de nuestro municipio. Nos han dado información falsa», afirmó Soto Rivera.

Mientras, la alcaldesa de Salinas catalogó en el comunicado de abusivo el retraso de LUMA por energizar su pueblo, donde ni siquiera el hospital tiene luz.

Bonilla reclamó que Salinas «necesita tener luz para que a su vez fluya el agua y las familias puedan limpiar sus casas».

«Esto ya puede provocar incluso un problema de salubridad puesto que en dos comunidades (Playa y Margarita) el desborde de aguas usadas mezcladas con el lodo ya es insostenible y no se ha podido limpiar», agregó.

«Nos han dicho que todo está listo. No entendemos por qué entonces siguen sin energizar. Me parece que no han entendido el sentido de urgencia con el que se debe trabajar estas situaciones y cuáles son las verdaderas prioridades. Energicen a Salinas, ya”, reclamó Bonilla.

El restablecimiento del servicio eléctrico en Puerto Rico tras el huracán Fiona avanza con lentitud y no alcanzará a entre el 77 y el 90 % de los abonados hasta el próximo viernes, según las estimaciones de LUMA Energy.

34 de los 150 hospitales de la isla siguen sin servicio eléctrico y funcionan con generadores, de acuerdo a los datos del portal del Gobierno que recolecta la información relacionada con la crisis causada por Fiona.

El huracán, que tocó tierra en el suroeste de Puerto Rico el pasado 18 de septiembre, causó daños catastróficos en la isla, lo que llevó al Gobierno federal a declarar un estado de Desastre Mayor.

Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, hasta el pasado sábado se registraron un total de 16 muertes relacionadas con los efectos del huracán, tanto de forma directa como indirecta. EFE

ea/mv