CoC PR 502 presenta “Informe de resultados del conteo de personas sin hogar 2022”

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de la Junta de Directores, del Continuo de Cuidado (CoC) PR-502, Lisdel Flores, y Liz Mónica Lamboy, directora ejecutiva de la organización, presentaron el jueves, el “Informe de resultados del conteo de personas sin hogar” que se realizó en marzo de 2022. El conteo de las personas sin hogar se lleva a cabo con el apoyo del Departamento de la Familia ya que este, como Agencia Colaboradora del CoC PR- 502, es el que tiene la responsabilidad de coordinar el conteo en veinticuatro (24) municipios del norte de Puerto Rico. La secretaria del Departamento de la Familia, la doctora Carmen Ana González Magaz, también participó de la actividad y ofreció un mensaje. El conteo de personas sin hogar se realiza a nivel de toda la isla y se organiza por Sistema de Cuidado Continuo (CoC’s). Actualmente, en Puerto Rico existen dos CoC’s, reconocidos por HUD, el 502 y el 503.

“El conteo de personas sin hogar se lleva a cabo como parte de los requisitos de la solicitud de fondos del Programa CoC del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés). Dicha Agencia establece que cada jurisdicción debe llevar a cabo un conteo de personas sin hogar por lo menos cada dos (2) años y un inventario de camas anual. Su propósito es obtener datos no duplicados sobre el número de personas sin hogar, sus características y necesidades; y proveer información para la planificación de servicios al estado, municipios y entidades comunitarias. El Conteo se realizó conforme a las guías provistas por el Gobierno Federal. El mismo se llevó a cabo desde el jueves, 3 de marzo de 2022 al viernes, 4 de marzo de 2022. Además, se utilizó un sistema asistido de manera digital para efectos de las entrevistas a personas albergadas”, explicó Lisdel Flores en comunicación escrita.

El conteo de personas sin hogar del 2022 fue posible gracias a un esfuerzo multisectorial de aproximadamente 500 voluntarios provenientes de municipios, entidades comunitarias y sin fines de lucro y la ciudadanía en general.

Las personas que fueron contadas fueron aquellos individuos y familias que en la noche del conteo eran: 1) personas no albergadas, es decir, con una residencia nocturna primaria que es un lugar público o no diseñado o normalmente no utilizado por los seres humanos y 2) personas albergadas, es decir, que viven en un albergue supervisado, operado por una entidad pública o privada, designado para proporcionar vivienda temporera.

El número de personas sin hogar estimadas en los municipios que componen el CoC PR-502 en 2022 es de 1,026, una cantidad menor en comparación con el conteo del 2019. El 7.1% indicó deambular en núcleos o familias, esto representa una proporción similar a la observada en 2019. El 67% de las personas que deambulan en familia, no están albergadas.

En cuanto a la demografía de las personas sin hogar, el análisis nos refleja que el 88 % de las personas son mayores de 25 años, siendo la edad promedio de albergados y no albergados de 43 años y la edad media de 44 años. El estudio también demuestra que un 75% de esta población son hombres, 24.5% son mujeres y 0.6% son personas transgénero o de género no binario.

Por otro lado, el 95 % de las personas sin hogar identificadas son hispanos o latinos, el 43% son blancas, el 26.7% son negras o afroamericanas y 29.8% son multiracial. Al comparar este dato con los porcentajes de la población total, refleja una disparidad mayor entre las personas negras o afroamericanas y multirraciales en contraste con la población total.

El estudio, también nos demuestra una disminución de personas sin hogar, tanto en personas albergadas, como no albergadas, en comparación a los cinco (5) años anteriores.

Los municipios que ocupan los primeros cinco puestos donde se identificaron un mayor número de personas sin hogar fueron: San Juan, donde se identificó una prevalencia de 51.7%, seguido por Arecibo con 9.6%, Vega Baja con 8.9%, Bayamón con 5.8% y Vega Alta con 3.5%.

También, se pudo identificar que un 14% de las personas sin hogar mayores de 18 años presenta una situación de deambulismo crónico, lo cual significa que es una persona que presenta una condición de discapacidad y ha deambulado continuamente por un año o más o ha tenido cuatro (4) episodios o más de sinhogarismo en los últimos tres (3) años y que la suma de dichos episodios resulta en al menos 12 meses.

El estudio también nos arroja las principales razones por las cuales estas personas se encuentran sin hogar. Las primeras seis razones son: uso de drogas o alcohol, 53.4%; problemas familiares, 25.7%; problemas financieros o económicos, 19.8%; desempleo, 17.9%; problemas de salud mental, 16.4% y situación de violencia de género, 10.4%.

El conteo identificó también que el 50.4% de los encuestados estaban enfrentando el sinhogarismo por primera vez y un 46.8% de estos no están albergados. También se pudo identificar que un 76.5% de los encuestados presentaban una situación de vulnerabilidad, siendo las primeras razones el consumo de drogas o alcohol, alguna condición de salud mental o emocional o que tienen alguna condición o impedimento físico.

“Este conteo nos ha demostrado que el número total de las personas sin hogar albergadas y no albergadas ha disminuido, en términos estadísticos. Las diferencias por raza, en comparación con la población general han aumentado al igual que las personas que presentan una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el estudio identificó que las personas con problemas de sinhogarismo crónico han disminuido”, explicó Liz Mónica Lamboy.

Por su parte, la Secretaria del Departamento de la Familia comentó que: “Los datos del conteo de personas sin hogar son apenas una muestra del problema real. Mediante este esfuerzo enorme de todos aquellos voluntarios que colaboraron, podemos establecer tendencias importantes sobre la magnitud del problema, el perfil de las personas sin hogar, establecer mejores estrategias de prevención y planificar los servicios que habremos de darles. El sinhogarismo es posiblemente uno de los problemas más complejos que tiene nuestra sociedad, porque en él convergen un sinnúmero de problemas sociales que es preciso atacar. Por eso es tan importante hacer el conteo, analizar los datos, para justificar la solicitud de fondos a HUD y conseguir los fondos necesarios. A través del ofrecimiento de servicios adecuados para las personas sin hogar, estos podrían reinsertarse de manera efectiva a la sociedad”.

Para obtener más detalles del “Informe de resultados del conteo de personas sin hogar 2022”, entre a la página web del visualizador de datos.