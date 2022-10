Colegio de CPA discutirá la importancia de la ciberseguridad en las empresas

SAN JUAN (CyberNews) – Ante la nueva modalidad del trabajo remoto, conocer las mejores prácticas sobre la ciberseguridad debe ser una prioridad para las empresas, y justamente este será uno de los temas que se discutirá en el evento Cyber Forum: Is Cybersecurity a Priority in Your Risk Management Program? que celebrará el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) el jueves, 10 de noviembre de manera híbrida.

“En este foro, experimentados profesionales discutirán cómo lidiar con el tema de la ciberseguridad en sus empresas y qué medidas toman para mitigar los riesgos de un ataque cibernético. También compartirán recomendaciones para enfrentar alguna situación para la que no haya una solución previamente planificada”, indicó la CPA Aixa González Reyes, presidenta del CCPA en comunicación escrita.

Asimismo, añadió que “la tecnología es clave para el desarrollo comercial y de la economía; sin embargo, con ella hay unos riesgos que pueden conllevar grandes pérdidas económicas, de credibilidad y de confianza. Con este foro buscamos que los participantes conozcan la importancia de tener un Plan de Mitigación de Riesgos; tengan conocimiento de las nuevas leyes relacionadas a la seguridad cibernética; se relacionen con el término de los “ransomware”; y estén al día en las nuevas amenazas cibernéticas”, detalló la CPA González Reyes.

El evento contará con recursos de vasta experiencia en el tema, entre estos representantes de Dykema; Estrella Law LLC; SIMED PR; Kroll’s Cyber Risk Practice; Driven LLC; AIG; GM Sectec’s; All Points Investigations Inc.; DLA Piper Cyber & Privacy Consulting Practice; y First BanCorp. También participará la Federal Bureau of Investigation.

El Foro será de manera presencial en el Royal Sonesta San Juan en Isla Verde y por medio de la plataforma Zoom de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Para registro e información adicional pueden acceder a la página web: www.colegiocpa.com o buscar @colegiocpapr en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn.