Comisionada residente afina estrategia para lograr asignación permanente de fondos Medicaid

SAN JUAN (CyberNews)- La comisionada residente Jenniffer González Colón dijo el viernes que espera lograr un frente común que permita que el Congreso le dé una cantidad similar en fondos del Medicaid a Puerto Rico que le otorga a Mississippi, el estado mas pobre de los Estados Unidos.

Según González Colón, Mississippi recibe 5 mil millones de dólares por año, mientras que a Puerto Rico se le dan 2 mil millones de dólares para financiar el Plan de Salud del Gobierno.

“Una de las cosas que nosotros debemos buscar es el no conformarnos con lo que nos den. Hoy aproveché aquí para establecer las diferencias en los programas de salud a nivel federal y a nivel de Puerto Rico. Somos ciudadanos americanos. La media promedio de cuánto se recibe por Estado por un paciente de Medicare son 8 mil dólares al año, la media nacional. En el caso de Puerto Rico, son 2, 182 dólares por paciente por año. Esa diferencia de casi 6 mil dólares por paciente hace que nuestros proveedores de servicios de salud, enfermeras, médicos se vayan de la isla. Lo mismo que el pago a laboratorios, a farmacias y a hospitales, disminuya dramáticamente”, dijo González Colón en un aparte con la prensa, luego de culminar su participación en la Convención de la Asociación de Hospitales.

“Así que una de las cosas que estamos pidiendo, es que se nos compare con el estado más pobre que este caso sería Mississippi, que sería casi el doble de los fondos que nosotros recibimos por paciente. Ellos reciben 5,182 dólares de gasto por paciente al año versus 2, 182 dólares por paciente al año en Puerto Rico”, añadió.

González Colón mencionó que el próximo martes tendrán otra reunión con empresarios y entidades vinculadas a la salud, para afinar las estrategias y lograr la aprobación de los fondos a través del cabildeo.

“Nosotros habíamos logrado el año pasado un acuerdo bipartita entre Cámara y Senado que se aprobó por unanimidad en el Comité, pero posteriormente había gente aquí pidiendo más cosas y el acuerdo se quedó en la nada. Ahora no tenemos tiempo, verdad, para que haya una gente pidiendo una cosa y otros otra. El gobernador y yo estamos en la misma página, el sector privado está en la misma página. Les vamos a circular el documento de las peticiones que estamos haciendo específicas por programa, que garantizarían el acceso y una de las comparaciones más gráficas es que bajo el presidente (Donald John) Trump logramos el 100 por ciento de fondos federales para Medicaid por dos años. Nosotros le estamos pidiendo ahora al presidente (Joseph) Biden, es que por la misma razón del huracán (Fiona) se apruebe el 100 por ciento de los fondos, al menos por el mismo tiempo”, expresó.

Según la comisionada residente, se espera que antes de que finalice la sesión en el Congreso en diciembre de este año, “se tiene que aprobar algo”.

"Actualmente, hay una interpretación del Departamento de Salud Federal que es dándonos básicamente lo mismo que teníamos el año pasado, porque recuerden que ya esto había expirado y esto es lo que se está extendiendo a diciembre. Ese sería el peor de los escenarios para nosotros, que no sería malo, verdad, porque sería extender lo que tenemos. Pero nosotros tenemos que buscar más y buscar que esto sea de manera permanente. Porque de lo contrario, Puerto Rico está cada dos años buscando si se va a aprobar, buscando, si no se va a aprobar y un Congreso puede cambiar lo que decida otro. Así que por eso el esfuerzo, yo creo que estamos en buena posición. Yo tuve la oportunidad hablar con el presidente Biden sobre este asunto en semanas recientes. Lo mismo en la Cámara, como el Senado. Vamos a ver como esto camina", sostuvo.