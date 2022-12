Comisionada residente tilda de “pelea de barrio” controversia  con AOC

SAN JUAN (CyberNews) – Para la comisionada residente Jenniffer González Colón, la controverisa pública con la representante federal Alexandria Ocasio Cortés sobre el proyecto de estatus se ha convertido “en una pelea de barrio”.

“Yo no voy a entrar en dimes y diretes o en peleas de barrio. Si eso lo hacen en Nueva York, eso allá ellos. En el caso mío, yo discuto las cosas con quien las tengo que discutir”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Luego de que la comisionada residente acusara a Ocasio Cortés de buscar la manera de obstaculizar la aprobación del proyecto de estatus, la represente por Nueva York respondió que cualquier cosa que González Colón quiera decirle, lo haga de frente y en persona.

“Yo no me estoy escondiendo ni estoy en un ring de pelea. Yo no estoy en esas. Yo soy una mujer de estado. Es cuestión de que quizás los estilos son distintos. A mi me enseñaron en Puerto Rico que cuando uno da la palabra, tiene que honrarla. Allá parece que no es igual”, señaló González Colón.

La comisionada residente insistió en que tanto el líder de la Mayoría Steny Hoyer y Nydia Margarita Velázquez Serrano han cumplido su palabra, pero no puede decir lo mismo de Ocasio Cortés.

Cuestionada sobre si sus expresiones anticipan que el proyecto de estatus morirá, respondió: “Ojalá que no, pero esto que estoy diciendo públicamente, lo estoy diciendo para que la gente sepa quiénes son los responsables”.

De acuerdo a la comisionada residente, la situación con Ocasio Cortés tiene que ver con que, a pesar de que faltan cuatro días para acabar la sesión del Congreso, ha seguido proponiendo enmiendas, muchas de las cuales, al momento, no ha sometido por escrito.