Comisionada resume repartición de $12 millones en fondos federales

SAN JUAN – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, resumió la aprobación de 12 millones de dólares en fondos federales que recibirá la Isla.

Al Municipio de Toa Baja le fue aprobado $3,391,424.00 por parte de la Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal (USDA), para la compra de equipo esencial para las oficinas municipales de Manejo de Emergencias, Obras Públicas, Sanidad y Seguridad. Estos fondos ayudarán a asegurar 65 empleos beneficiando a sobre 48,106 toabajeños.

Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) asignó $77 millones para proyectos de reducción de emisión de diésel, recibiendo la Universidad de Puerto Rico $1,009,060. Estos fondos son para que la Universidad trabaje en programas para reemplazar vehículos en Puerto Rico.

El Departamento de Justicia repartió $139 millones en subvenciones a través del Programa de Contratación COPS (CHP) de la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (Oficina COPS) a 183 agencias de aplicación de la ley en todo el país, lo que permite que esas agencias contraten a 1,066 profesionales adicionales de la aplicación de la ley a tiempo completo.

En Puerto Rico se beneficiaron el Municipio de Naranjito con $84,446 que les permitirá la contratación adicional de un oficial; el Municipio de Sabana Grande con $626,724 para 8 puestos; el Municipio de San Lorenzo con $1,154,074 para 15 puestos; el Municipio de Toa Alta con $1,207,023 para 15 puestos; el Municipio de Yabucoa con $2,248,540 para 25 puestos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre (NFWF) están otorgando $164,561 en fondos federales a Protectores de Cuencas bajo el Fondo Nacional de Resiliencia Costera para un proyecto de resiliencia de la comunidad costera en Culebra (los fondos de pareo son $168,940, para un monto total del proyecto de $333,501).

Bajo el Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de la NOAA se asignó fondos para acuerdos de cooperación con gobiernos estatales y territoriales, $499,945 para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico; para acuerdos de cooperación del Consejo de Gestión Pesquera $444,773 para el Consejo de Gestión Pesquera del Caribe; para acuerdos de cooperación de asociación con organizaciones no gubernamentales (ONG) $93,290 para la Sociedad Ambiente Marino.

Estos proyectos apoyan la gestión, el monitoreo, las estrategias de intervención directa como la restauración de los arrecifes de coral y la investigación para abordar los impactos de las tres amenazas principales a los arrecifes de coral: el cambio climático global, las fuentes terrestres de contaminación y las prácticas de pesca insostenibles. Estos esfuerzos son consistentes con los cuatro “pilares” del Programa de Conservación de Arrecifes de Coral que se describen en el Plan Estratégico.

La comisionada también anunció la oportunidad de recibir fondos federales bajo el Fondo de Innovación para Restauración de Corales Ruth Gates que tiene disponible $500,000. En colaboración con la NOAA, quienes resulten ser los recipientes utilizarán estos fondos para llevar la ciencia de la intervención de corales hacia la aplicación con el fin de aumentar la supervivencia de los corales y promover poblaciones de corales resilientes, genéticamente diversos y reproductivamente viables.

El Departamento de Justicia otorgó $1,171,200 a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra La Adicción (ASSMCA) bajo el Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados (PDMP) de Harold Rogers para el año fiscal 2021. Esta financiación es para ampliar los esfuerzos existentes para reducir la demanda, el uso y el tráfico de sustancias controladas, incluidos los medicamentos recetados.

A Puerto Rico le otorgaron fondos bajo el TEFAP Farm to Food Bank Grant- una opción que ofrece USDA bajo el programa The Emergency Food Assistance Program (TEFAP) que suple fondos a los bancos de alimentos. El Departamento de la Familia de Puerto Rico (ADSEF) trabajará con el Banco de Alimentos Puerto Rico (BAPR), utilizando fondos del Proyecto Farm to Food Bank del año fiscal 2022 para pagar los costos de dos proyectos clave.

El primer proyecto involucrará leche donada que se convertirá en queso, mantequilla y yogur. El segundo se centrará en convertir el exceso de frutas y verduras donadas en jugo y jalea congelados. Los productos alimenticios terminados se distribuirán a las poblaciones desatendidas a través de la red de agencias del banco de alimentos que llegan a los 78 municipios de Puerto Rico, incluidos Vieques y Culebra. Para esto se asignaron $175,956 para el año fiscal 2022.