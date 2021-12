Contraloría comenta que el Instituto de Estadísticas nunca ha recibido presupuesto para el fondo especial

SAN JUAN (CyberNews) – La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión favorable sobre las operaciones fiscales del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de la Contraloría, revelaron que los objetivos examinados sobre las compras de bienes y servicios, los desembolsos y la formalización de contratos de servicios profesionales, entre otros, se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe comenta que desde que se creó el Instituto de Estadísticas en el 2003, la Legislatura no ha asignado el presupuesto para el fondo especial contrario a la Ley 209-2003 que establece una asignación de 2,000,000 de dólares como partida inicial para financiar proyectos de mejoras metodológicas o productos estadísticos. Al 28 de mayo de 2021, el Instituto no había recibido la asignación para el fondo especial.

Esta situación privó al Instituto de actualizar la metodología del Producto Interno Bruto de Puerto Rico (PIB), comentó la Ofcina del Contralor. Esta medición del PIB es necesaria para que el Gobierno Federal integre la medición de la economía de Puerto Rico, según requerido por el Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status del 11 de marzo de 2011 bajo la presidencia de Barack Obama.

Este informe cubre el periodo del 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.