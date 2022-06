Contraloría revela deficiencias con los permisos de construcción y contratación en Aguadilla

SAN JUAN (CyberNews) – La Contraloría de Puerto Rico emitió el miércoles, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de los Programas Head Start y Early Head Start del Municipio de Aguadilla. El Informe revela que el municipio no obtuvo los permisos por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, para la construcción de un gazebo en un centro de Aguada y de una estación de basura en un centro en Aguadilla. Los funcionarios no presentaron evidencia de que estas obras fueran inspeccionadas por un ingeniero licenciado y de que se realizaran de acuerdo con la reglamentación y los códigos de construcción aplicables.

Estas situaciones se remitieron el 3 de diciembre de 2021 a la consideración de los presidentes del Colegio y de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para que tomen las acciones correspondientes. Al presente están pendientes de resolución.

La auditoría de dos hallazgos señala deficiencias con las especificaciones en las subastas informales y con los estimados de costos. Por ejemplo, en dos subastas informales adjudicadas en el 2018, los pliegos de solicitud carecían de información detallada sobre las medidas de longitud para la construcción de un desagüe o la descripción de los materiales que se utilizarían para la reparación de gazebos y verjas. Además, el Coordinador de Ambiente Seguro, responsable de realizar los estimados de costos, preparaba un borrador de costos que luego no guardaba en los expedientes. Esta situación de incumplimiento con la regulación federal, deja sin garantías el Municipio en caso de deficiencias en los trabajos, e impide mantener registros confiables de los proyectos.

El Informe comenta que, sin la autorización del alcalde, una corporación contratada para unos trabajos de reparación y mantenimiento de la planta física por 74,920 dólares, subcontrató el sellado del techo, las reparaciones de un empañetado y la instalación de acústicos. Esta situación privó al Municipio de evaluar si los subcontratados cumplían con los requisitos y la experiencia para realizar los trabajos.

El Municipio de Aguadilla formalizó en el 2019, una enmienda por $7,600 al contrato de una corporación regular, para incluir trabajos de ingeniería con el propósito de reforzar la estructura de un centro en Aguada. Al aprobar la enmienda, el Municipio no se aseguró que la corporación no estaba autorizada a prestar servicios de ingeniería. Además, el profesional que prestó los servicios, incumplió con las disposiciones del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos de la Junta de Planificación de Puerto Rico, que establece que el inspector de la obra de construcción no podrá haber fungido como proyectista de la misma.

Estas situaciones también se remitieron el 3 de diciembre de 2021 a los presidentes del Colegio y de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para que tomen las acciones correspondientes.

El informe de Aguadilla, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.