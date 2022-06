Contraloría señala deficiencias en contratos de los sistemas de información de Salud Ambiental

SAN JUAN (CyberNews) – La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Secretaría Auxiliar para Salud Ambiental y Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud.

El Informe de un hallazgo revela que los contratos formalizados para proveer el acceso a servicios a la ciudadanía desde una plataforma digital, carecían de las cláusulas necesarias para garantizar, durante una emergencia, la continuidad de estos servicios. Algunos de estos servicios disponibles las 24 horas al día, los siete días de la semana son: la solicitud de inspección, las renovaciones de licencias y permisos, el procesamiento de pagos, y la asignación de inspectores.

Esta situación provocaría que, de terminar el contrato, el Departamento quedaría desprovisto de acceso a sus datos. De hecho, durante la pandemia del COVID-19, el contrato venció y la compañía desconectó de la plataforma, los servicios relacionados con la Secretaria Auxiliar para Salud Ambiental.

La auditoría señala que, la compañía no entregó los respaldos de las transacciones procesadas, según estipulaba el primer contrato, y el Departamento tampoco se los solicitó. Al 16 de julio de 2020, la Secretaría Auxiliar no contaba con los respaldos de la información procesada en la plataforma digital. Esta situación no permite tener disponible, en caso de emergencia, los respaldos de información necesarios para la continuidad de las operaciones.

Este tercero y último informe, cubre el periodo del 5 de mayo de 2014 al 30 de noviembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.