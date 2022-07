Crecen protestas por alza luz

SAN JUAN — Cientos de ciudadanos marcharon en protesta contra el consorcio LUMA Energy desde el Capitolio hasta La Fortaleza, debido a las constantes alzas en la tarifa de electricidad, demandando el fin de dicha empresa eléctrica en la Isla.

Legisladores del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño, así como varios alcaldes, se unieron a los manifestantes que se congregaron frente al ala norte del Capitolio, a media mañana bajo un calor sofocante.

En los mensajes que ofrecieron líderes de sindicatos y otras organizaciones se emplazó a las Cámaras Legislativas a ir por encima del veto del gobernador Pierluisi en el Proyecto 1383, que buscaba recortar en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas.

Temprano en la mañana llegó a la manifestación la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado. “La situación amerita que el País y los alcaldes estemos aquí en representación del pueblo y acompañando al pueblo. El alza en el costo de la luz es complicada”, dijo Maldonado, quien aspira a la presidencia del PPD y a una posible candidatura a la gobernación por la Pava en los comicios del 2024.

“No podemos continuar utilizando las agencias del gobierno como quiere el gobernador Pedro Pierluisi con el dinero de Fondo del Seguro del Estado, porque eso es vestir un santo y desvestir otro. Eso llora ante los ojos de Dios. Hay que darle un alivio al pueblo, pero que sea permanente y el gobernador tenía que empezar por no autorizar ese último aumento que se determinó a espaldas del pueblo. El gobernador tenía que decirle no a LUMA”, manifestó la alcaldesa.

El excandidato a la gobernación, Carlos (Charlie) Delgado Altiere, dijo que “en octubre del 2020, advertí que el contrato con la compañía LUMA Energy para la administración de la transmisión y distribución de energía debía ser cancelado, o de lo contrario, le costaría miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. No me satisface decir que el tiempo me dio la razón, porque eso ha conllevado que los puertorriqueños tengamos hoy un servicio ineficiente, cada día más oneroso y con la certeza de que LUMA no es capaz de enfrentar una emergencia en el sistema eléctrico.

Agregó: “El Gobernador le ha dado la espalda al pueblo y defiende el contrato. Hoy el País se levanta en protesta en lo que será el inicio de una gesta que termine con la cancelación del contrato y traer de vuelta a la fuerza trabajadora que será capaz de devolverle un sistema eléctrico confiable a nuestro País.”

Personas de distintos pueblos de la isla se han sumado a la manifestación, como Diana Rodríguez, quien llegó desde Guayama, según la versión del diario Primera Hora. “Mi esposo trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica y mi hermana es jubilada. Apoyo el no contrato de LUMA, se debe cancelar, tuvieron un año para enmendarlo y no lo hicieron”, dijo Rodríguez.

En tono familiar, Tony Monteczuma y Juan Gerena llegaron vestidos de los superhéroes Superman y Robin. “Llegamos aquí en apoyo al pueblo por la salida de LUMA. Estamos aquí para luchar por la justicia,” dijo Monteczuma, quien hizo de Superman.

La marcha fue organizada por diferentes organizaciones sindicales y sociedad civil.