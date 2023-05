Cuestionan fondos asignados a la Poza del Obispo

Por Zenaida Ramos Ramos

zramoselexpresso@gmail.com

ARECIBO — La portavoz de los defensores de la playa La Poza del Obispo, Luisa Águila Nieves, solicitó al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, que desembolse los fondos que fueron asignados para construir los baños públicos en ese balneario y complete el proyecto para los turistas y visitantes.

“Los turistas buscan los baños y la gente se mete al monte para hacer sus necesidades porque no hay nada. Yo no puedo poner unos servicios sanitarios portátiles porque no puedo pagarlos,” indicó Águila Nieves, presidenta de los Amigos de La Poza del Obispo, de este municipio.

Para comenzar a construir los baños públicos, el exrepresentante Ricardo Llerandi Cruz donó más de $10 mil cuando el alcalde de Arecibo era Carlos Molina, pero “ese dinero desapareció,” según Águila Nieves, conocida como Maggie Colón.

“El licenciado nos otorgó 20,000 dólares para la Poza… Cuando estaba el Banco Gubernamental nos otorgaron $50,000. Eran $70,000 para los baños. Se hizo el diseño. (para construir los baños públicos) llegó a $97,000 con fondos federales. Cuando se va para subasta, viene un cambio de administración (municipal)”, afirmó Águila Nieves.

Los Amigos de la Poza del Obispo —organizada hace 10 años para cuidar y defender la playa— aseguran que no les interesa obtener el dinero para la entidad, sino que la administración municipal actual asigne los fondos al desarrollador para construir los baños públicos. La portavoz explicó que los baños que desean construir deben tener una rampa para que las personas discapacitadas puedan entrar a ellos sin obstáculos.

Parte de la misión de los Amigos de la Poza del Obispo, entidad sin fines de lucro, es impulsar este proyecto de manera ecoamigables.

También se han propuesto mantener la playa limpia mediante el reciclaje con el programa Basura Cero y su Centro de Acopio y Áreas Verdes.

VERSION MUNICIPAL

En respuesta a esta lamentable situación, el director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Municipio de Arecibo, Héctor Maldonado, informó a El Expresso que el personal de esa dependencia trabaja en el proceso para el deslinde de la zona marítima terrestre a cargo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para obtener la autorización de los trabajos que se realizarán relacionados con los baños públicos.

Maldonado agregó en declaraciones escritas que “de igual forma, se revisan los planos existentes para atemperar los mismos a los códigos de construcción actuales. Este proyecto que trabajamos lo hacemos a través de los fondos CDBG”.

En cuanto al dinero asignado para la construcción de los baños públicos, Maldonado notificó que “el municipio (de Arecibo) recibió para el 2013-2014 una asignación legislativa de $20,000. De ese dinero, aparentemente, se utilizaron $3 mil y quedan $17 mil en un fondo especial.”

Informó que la Oficina de Finanzas analiza en qué se utilizaron los $3,000 y el estatus del sobrante de $17,000. No se puede determinar cuánto tiempo tomará el proceso de deslinde y el análisis, según la administración municipal.

La Poza del Obispo, localizada en el barrio Islote, al lado del antiguo Faro, se conoce por su piscina natural “la posita” donde se puede nadar y surfear.

En el 2009, los Amigos de la Poza del Obispo se organizaron en un esfuerzo contra la privatización de la playa, con el campamento de desobediencia civil con el lema “La Poza no se vende, se defiende…” Lograron detener los intentos de privatizar ese recurso natural, de acuerdo con información publicada en internet.

En febrero de 2015, el DRNA le otorgó el manejo de la playa a la entidad. Sin embargo, la presidenta denunció que la oficina de esa agencia gubernamental en Arecibo “no existe ni vienen a limpiar la playa.”

“Tenemos que luchar para que esa poza siga siendo del pueblo, que a nadie se le ocurra venir a privatizarla, que los baños se construyan, que vengan jóvenes a luchar porque ya vamos de pasada,” sostuvo Águila Nieves.