Debaten uso mascarillas en escuelas

Por Zenaida Ramos Ramos

Las guías para prevenir el contagio con el Covid-19 en instituciones educativas seguirán en vigor durante el primer semestre académico, debido a que la transmisión comunitaria continúa alta.

Esto según los indicadores de incidencia informados por el Departamento de Salud DS). Para evitar que el virus se propague entre los estudiantes y el personal escolar, el DS mantendrá las guías desde kindergarten hasta el grado 12, en los programas de cuidado infantil y de educación temprana y en instituciones postsecundarias.

Las guías recomiendan que toda persona de 2 años o más utilice mascarilla en espacios cerrados, se mejore la ventilación de los espacios poco aireados, se promueva el distanciamiento físico y se fomente el lavado de manos.

No obstante, la decisión de continuar con esas medidas ha provocado reacciones a favor y en contra entre educadoras de un colegio privado.

Laura Torres Ramírez, maestra de matemáticas, considera que no se debe seguir imponiendo el uso de la mascarilla, mientras que Nancy Fred Rodríguez, maestra de inglés, respalda esa medida porque ayuda a prevenir el contagio del coronavirus entre la comunidad escolar.

BASTA YA

“Entiendo que eso (el uso de la mascarilla) está fuera de fecha. Ya llevamos dos años y medio (con el virus). Creo que la ciencia está bastante avanzada como para trabajar con él. Se han asignado millones y millones de fondos para investigación, creación de vacunas… ¿Cuándo podemos decir ya? Pero, como ha habido tantos fondos bajo el Covid, se sigue estirando el chicle”, expresó la maestra de matemáticas, quien seguirá utilizando la mascarilla, a pesar de su punto de vista.

Además, no cree que ese coronavirus sea más riesgoso que otras enfermedades, como la influenza. “Tenemos una epidemia de diabetes. Muere más gente de diabetes (en el mundo) que de Covid. Hay cosas que son más alarmantes, pero como eso no es noticia, eso no llama la atención. No le dan el mismo foro que se le está dando al Covid porque hoy día el Covid es tendencia mundial,” sostuvo.

Sin embargo, Fred Rodríguez indicó que, como todavía existe la amenaza de ese virus, utilizar la mascarilla “es una manera de prevenir que el niño o la niña y los maestros adquieran esa enfermedad, junto con lavarse las manos y la limpieza del salón. Eso ayuda a no tener casos de Covid en el salón.”

La maestra, quien padece de asma, aseguró que sus alumnos se mantienen con la mascarilla puesta durante la clase y se la cambian después de jugar. Además, toman otras medidas preventivas como limpiarse las manos con desinfectante o alcohol y cuando comen, se mantienen distantes uno del otro.

“El grupo se me hace más difícil en mantener puesta la mascarilla, porque es de tercer grado, son bebés”, informó.

Las guías para la prevención de Covid-19 están publicadas en el portal del Departamento de Salud: https://www.salud.gov.pr/covid19_escuela.