Deja un ambiente sombrío

Por Edwin García

CATAÑO — Con una larga trayectoria en el servicio público, el Lcdo. Gabriel Sicardó Ocasio asumió de inmediato el cargo de alcalde interino de este municipio.

A la medianoche del martes pasado se hizo efectiva la súbita renuncia del alcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo. La Legislatura Municipal convocó el mismo martes por la tarde a una sesión urgente para atender una resolución que se sometería para que el Lcdo. Sicardó fuera nombrado vicealcalde, antes de que la renuncia llegara a manos de este cuerpo.

En ese periodo, el mutismo en la Alcaldía y el desconocimiento de las razones por la cuales Delgado renunciaba, eran evidentes. Inclusive, la oficial de prensa del municipio, Joselyn Ortiz, aseguraba que la carta de renuncia no había sido presentada a la Legislatura Municipal.

Delgado, quien había revalidado por un aproximado 70% en las pasadas elecciones, se enfrentaba a una serie de escándalos de índole familiar y administrativos.

Por un lado, el allanamiento a sus oficinas en la Alcaldía el pasado septiembre por parte de auditores de la Oficina de la Contralora, por alegadas irregularidades en el manejo de fondos y por el alquiler de una guagua Cadillac modelo Escalade del 2021 para uso personal, con una renta mensual de $4,500.

CONTRALORA ACLARA

“Jamás tuve la intención de causar menoscabo en el erario en el municipio. Debo decir que aun cuando la decisión no fue la más correcta, el proceso de contratación realizado por personal del municipio fue llevado con la mayor corrección. Mi compromiso con el pueblo es que situaciones similares a esta no volverán a ocurrir,” manifestó Delgado en declaraciones que hizo en su momento para la Prensa.

Por otro lado, el ahora exalcalde no le dio importancia a la auditoría que desembocó en el allanamiento en septiembre de la oficina de administración, en la cual auditores de la Oficina de la Contralora ocuparon dos computadoras.

Sobre este desenlace, la contralora, Yesmín Valdivieso, sostuvo sobre el allanamiento que “nada tenía que ver con el Alcalde. Era por otras transacciones que se estaban dando, donde el Alcalde, hasta donde teníamos evidencia, en nada estaba envuelto”, expresó la Contralora, tras ser entrevistada por la renuncia del Alcalde.

“Si hoy renuncia es porque él sabe algo que no sabemos. Lo de la guagua causó revuelo, pero eso yo no lo veo como una razón para renunciar”, señaló Valdivieso en la entrevista de otro medio.

Valdivieso concluyó afirmando que esa pesquisa se mantiene activa.

Sobre el hermetismo tras el anuncio de la renuncia, salió a relucir que antes de Delgado Montalvo dimitir debían de darse unos cambios, en específico de la vicealcaldesa, Honoris Machado, ya que al parecer ella no es residente de Cataño, por lo cual, por ley, no puede nombrarse para asumir la posición.

Sin embargo, el administrador municipal, Alexis Toro, quien es residente de Cataño y se presumía que asumiría el cargo de vicealcalde, es remplazado por el Lcdo. Sicardó quien, hasta el momento, se desempeñaba como director de Asuntos Públicos.

ULTIMO MENSAJE

Durante la tarde del martes, el saliente alcalde Delgado Montalvo expresó:

“En este caminar como Alcalde también he sentido mayor preocupación por mi familia, en especial, mi esposa y mi hijo Nixon, quien en tan corta edad demanda de más de tiempo para verlo crecer y desarrollarse. Esa oportunidad no me la quiero perder y me corresponde anteponer sobre cualquier consideración, el bienestar de mi familia. Es mi deber personal y sobre pasa todo interés profesional. Luego de evaluar y ponderar mi situación familiar, le notifico que he tomado la decisión de renunciar al cargo de Alcalde de Cataño, efectivo a las 11:59 p.m. de hoy, 30 de noviembre, de 2021. Esta decisión es final y firme y deseo que tras su notificación se proceda de inmediato con los trámites correspondientes para completar la vacante existente como lo establece el Código Municipal de Puerto Rico y demás leyes aplicables.»

En un mensaje posterior a través de redes sociales, el alcalde expresó: “Cataño, mil disculpas por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite. A todos los que de alguna manera ofendí, mil disculpas. Muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que les quité.”

Delgado Montalvo llegó a la poltrona municipal en el 2017. En 2020, revalidó cómodamente al cargo. Ocupó varias posiciones de liderazgo como director político del área de Bayamón. En la Federación de Alcaldes fue tesorero bajo la presidencia del exalcalde de Arecibo, Carlos Molina y fue tesorero de la Junta de Directores del CRIM.

De otro lado, el presidente de la Legislatura Municipal, Jorge Malavé, aseguró que tanto él como el alcalde interino [Lcdo. Sicardó] se concentrarán en mantener la estabilidad de la administración municipal y que los servicios a la ciudadanía se mantengan como hasta el momento.