Departamento de Salud rechazan inacción ante repunte del COVID-19

SAN JUAN (CyberNews) – Tanto el secretario de Salud, Carlos Mellado López, como la principal oficial de epidemiología, doctora Melissa Marzán, rechazaron el miércoles, las denuncias de un grupo de doctores quienes denunciaron una supuesta inacción ante el repunte de caos y muertes por COVID-19.

“El proceso de evaluación de la respuesta es continuo. Siempre identificamos espacios para mejorar, pero sin duda mantenemos una respuesta integrada y robusta, que no tiene comparación con otra jurisdicción o país. Nuestro énfasis sigue siendo brindar acceso a pruebas, vacunación y tratamiento. Además, hemos integrado como parte de la política pública, las estrategias de salud pública como lo son: el uso obligatorio de mascarillas en eventos multitudinarios, transporte público, instituciones educativas y facilidades de salud. Seguiremos monitoreando la epidemia e integrando nuevas estrategias para fortalecer la respuesta. Reconocemos que la emergencia no ha terminado y el compromiso del Departamento por la salud pública sigue como el primer día”, señaló Mellado López en declaraciones escritas.

“Hemos sido pioneros recopilando y publicando diariamente datos actualizados de múltiples indicadores de la epidemia en Puerto Rico. Igualmente, hemos fomentado la transparencia haciendo los datos accesibles 24/7 para que científicos e investigadores alrededor del mundo puedan realizar sus propios análisis, pero también diversas organizaciones y comunidades puedan tomar decisiones informadas”, mencionó la doctora Marzán. “Además, cada vigilancia desarrolla guías y protocolos atemperados a las distintas poblaciones, y redactan informes que son publicados periódicamente para mantener a la población informada”, añadió.

Por su parte, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, destacó que “nos hemos movido rápidamente con los tratamientos antivirales y monoclonales para darle acceso al paciente tan pronto recibe un diagnóstico de COVID-19. Todo libre de costo”. Las expresiones responden a denuncias de un grupo de salubristas, científicos y médicos que cuestionaron la supuesta “falta de acción” del Departamento de Salud ante los altos contagios por COVID-19 en Puerto Rico.

La epidemióloga, doctora Fabiola Cruz López, la neumóloga pediátrica doctora Brenda Mariola Rivera Reyes, el médico primario y epidemiólogo doctor Alberto Rosario, y el experto en enfermedades infecciosas doctor Marcos Ramos Benítez realizaron los señalamientos y recomendaciones en búsqueda de implementar medidas de prevención de contagios. Cruz López apuntó a la necesidad de mayor agilidad de datos y en la educación en salud pública.

“Uno de los pilares en la salud pública es el análisis continuo de datos para luego informar, educar y empoderar las comunidades. Lamentablemente, la respuesta se ha enfocado en tratamientos y vacunas, ignorando la importancia de prevenir infecciones o reinfecciones, las cuales sabemos que tienen un impacto dañino a largo plazo para nuestra calidad de vida. No basta con decir que ya conocemos el COVID-19, proveer números y recitar que ‘el cuidado es individual’”, denunció Cruz López.

“En estos momentos, estamos en medio de un cambio de estrategia salubrista realizado de forma brusca, apresurada y, al igual que en la mayor parte de la pandemia, sin ninguna explicación del por qué de las decisiones; como tampoco lo que cada cambio podría significar [para la salud de las personas]”, expuso la doctora Brenda Mariola Rivera Reyes, quien es neumóloga pediátrica y una de las voces líderes expertas en COVID persistente en Puerto Rico.

“Creo que ya entendimos que COVID-19 no parece que vaya a desaparecer en el futuro cercano, y, como coloquialmente decimos “tenemos que aprender a vivir con él”; así como vivimos con otras enfermedades. Pero la diferencia es que siempre hacemos todo lo posible para no enfermarnos. La pregunta es, ahora mismo, ¿estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo?”, increpó el investigador y experto en enfermedades infecciosas doctor Marcos Ramos Benítez.

“Ciertamente, no estamos sugiriendo que es necesario volver a los encierros, ni las restricciones de hace dos años. Sin embargo, dados los niveles de transmisión de COVID-19 actuales, que son casi tan altos como durante los peores momentos de la pandemia, nos parecen necesarias las acciones preventivas contundentes y consistentes, como volver a requerir las mascarillas en todos los espacios cerrados (tal como se hizo entonces) para evitar contagios. Sin contagios no aumentan los casos, no surgen nuevas variantes, ni complicaciones, ni COVID persistente. Tampoco aumentan las hospitalizaciones y muertes”, dijo la doctora Mónica Feliú Mójer, directora de comunicaciones para CienciaPR.

“Hace un año nuestra mejor y casi única herramienta de evitar hospitalizaciones y muertes por COVID-19 era evitar la infección. Hoy, tenemos otras herramientas que protegen a la mayor parte de la población. Pero es un poco peligrosa la creencia de que no tenemos que hacer nada para evitar la infección, porque para todo escenario hay excepciones”, explicó el doctor Ramos Benítez, fundador y presidente del proyecto educativo Ciencia en tus Manos.

“Tenemos dos años de práctica en establecer el uso de mascarilla en lugares públicos, fomentar que las cosas se hagan afuera o al aire libre y no estar en lugares cerrados. Tenemos dos años de práctica en tratar de mantener distancia en estos lugares y, de repente, queremos olvidar todo lo que aprendimos, porque pensamos que las nuevas herramientas pueden sustituir la herramienta por excelencia, que es evitar la infección. Así que, en este contexto, evitar la infección es nuestra mejor herramienta”, añadió el científico.