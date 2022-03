Desde mi garita

Lcdo. Neftalí Fuster González

UN AMIGO VERDADERO

Iba a iniciar la redacción de esta columna cuando me enteré del fallecimiento del caballero de Alaska, Don Young, que era el miembro de la Cámara de Representantes de mayor antigüedad en ese cuerpo.

El legislador republicano nació en Meridian, California, el 9 de junio de 1933, y más tarde se trasladó al nuevo estado de Alaska.

Sirvió en el ejército, obtuvo el grado de Bachiller en Artes en el Chico State College y fue maestro de escuela y legislador estatal.

En 1973 el entonces incumbente, Nick Begich, murió en un accidente aéreo, y Don Young lo sustituyo en el cargo. Al momento de su fallecimiento, llevaba 25 términos en la Cámara, que son cincuenta años de servicio, con 88 de edad. Era casado y tenía dos hijos.

Don Young fue un leal y verdadero amigo de Puerto Rico. Por mucho tiempo, en cada nueva Cámara, se ocupaba de que hubiera legislación presentada para hacer de Puerto Rico el Estado 51 de la Unión. Además, venía al territorio a defender esa causa. Era Puerto Rico el único que quedaba para formar parte de la federación, y el congresista republicano de Alaska creyó en esa noble causa.

Ya el representante Young no estará con nosotros para la tarea de completar el proceso de la Estadidad. Pero sabemos que, desde otro plano, desde la eternidad, habrá de celebrar nuestra admisión cuando lleguemos a la plena igualdad.

DON BRAULIO

Este 26 de marzo se debe celebrar el natalicio del gran musico y compositor don Braulio Dueño Colon, quien nació en San Juan en 1854.

Desde muy joven fue discípulo de su padre, quien era procurador de la Real Audiencia y músico, con quien aprendió flauta y solfeo. También estudió con el Maestro Aruti, aprendiendo armonía y composición.

Tenía apenas 23 años cuando su obertura “La Amistad” le valió ser premiado por el Ateneo Puertorriqueño. Después esa institución premió otras de sus composiciones, como “Sinfonía Dramática,” “Ave María,” “Noche de Otoño” y “Estudio sobre la danza puertorriqueña.”

Luego de 1880 fue flautista de la orquesta de la capilla de la Catedral. También era dirigente de la Banda Municipal de Bayamón, donde residía. Allí fue compositor de música religiosa y de zarzuela. Se le considera el legítimo heredero de la danza.

Para el 1904 publicó sus “Canciones Escolares,” siendo premiado en la Exposición de Buffalo. Entre esas canciones figuran “Dulce Abeja,” “El Barquero,” “El Platanar,” “La Tierruca” y “Las Vacaciones.”

En muchas de sus canciones la música era Braulio Dueño Colon y la letra de Virgilio Dávila figuran en la obra “Un libro para mis nietos.” Don Braulio falleció en 1934, a los ochenta años, en Bayamón.

Sobre su vida y obra, el musico Fernando Callejo dijo que “supo exponer los pensamientos melódicos con sencillez, espontaneidad, veracidad, expresión adecuada, belleza de giros y facilidad de entonación, completadas con una armonización elegante, correcta, sin rebuscamiento de efectos, logrando producir en intérpretes y auditorio la emoción estética exigida a toda obra de arte verdadero.”

CITA MEMORABLE

“Esta actitud es el obstáculo mayor que enfrentamos los latinoamericanos para romper el círculo vicioso del subdesarrollo económico. Si nuestros países no reconocen que la causa principal de las crisis en que se debaten en ellos mismos, en sus gobiernos y en sus mitos y costumbres, en su cultura económica, y que, por lo mismo, la solución del problema vendrá primordialmente de nosotros, de nuestra lucidez y decisión, y no de afuera, el mal no será nunca conjurado. Mas bien, continuará agravándose, lo que tarde o temprano terminaría por poner en peligro la democratización política del continente.” —Mario Vargas Llosa, en “Diccionario del amante de América Latina,” 2006, página 23.