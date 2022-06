DESDE MI GARITA

Lcdo. Neftalí Fuster González

CULTURA E IGUALDAD

El escritor Michael Kinsley, en un ensayo publicado en la revista Time el 25 de noviembre de 1991, afirmo:

“América no es homogénea. No tenemos lazos étnicos o religiosos que nos unan. Estamos orgullosos de haber levantado, de muchas partes diferentes, una nación que funciona, y estamos orgullosos de la tolerancia que ha hecho eso posible.»

Los Estados Unidos es una nación tolerante. Ha estado más abierta a los extranjeros que ninguna otra en la historia. Como resultado, la vida cultural americana fue, a finales del siglo 20 —en palabras del profesor Todd Gitling— “una olla de identidades separadas.” También ha sido descrita como una “democracia de nacionalidades” o, como dijo Walt Whitman, una nación de muchas naciones.

Los hispanos son una parte esencial de nuestra nación multicultural y su presencia sigue creciendo. Ya ha superado a la población negra y hoy es la principal minoría étnica.

Roberto Suro, en su libro “Strangers Among Us” (1998) manifestó: “Ninguna otra democracia ha experimentado una ola migratoria ininterrumpida que haya durado tanto y que haya involucrado a tanta gente, como el reciente movimiento de hispanohablantes hacia los Estados Unidos. Doce millones de latinos, nacidos en el extranjero, viven aquí.”

El profesor Gitlin, en su obra “The Twilight of Common Dreams” (1995), observó: “Más que nunca antes en los Estados Unidos, a pesar de una baja participación en la mayoría de las profesiones, las minorías son visibles en lugares conspicuos: miembros del Congreso, alcaldes, asambleístas. Ellos son celebridades, figuras del deporte, rostros en las noticias de televisión. Ellos son autores premiados y directores de películas, decanos en las universidades de la elite.”

Los hispanos forman una parte significativa del electorado en ciudades y estados importantes. No hay contradicción entre el reconocimiento de las diferencias culturales y la afirmación del derecho al voto.

Según el censo de 2020, varios Estados han alcanzado una alta proporción de residentes latinos. Entre ellos podemos mencionar a Arizona (30.7), California (39.4), Colorado (21.9), Connecticut (17.3), Florida (26.5), Georgia (10.5), Illinois (18.2), Massachusetts (12.6), Nevada (28.7), New Jersey (21.6), New México (47.7), New York (19.5), Oregón (13.9), Rhode Island (16.6), Texas (39.3) y Washington (13.7).

En el Senado de los Estados Unidos hay varios latinos, como Alex Padilla (D-California), Marco Rubio (R- Florida), Catherine Cortes-Masto (D-Nevada), Robert Menéndez (D- New Jersey), Ben Ray Luján (D- New México) y Ted Cruz (R-Texas).

Mientras, en la Cámara de Representantes están, entre muchos otros, Raúl M. Grijalva, Rubén Gallego, Mike García, Tony Cárdenas, Norma Torres, Raúl Ruiz, Jimmy Gómez, Linda Sánchez, Juan Vargas, Darren Soto, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar, Jesús García, Teresa Leger Fernández, Nydia Velázquez, Adriano Espaillat, Alexandra Ocasio Cortez, Ritchie Torres, Antonio Delgado y muchos más. Y en estas elecciones de noviembre, otros más serán electos.

En la Rama Judicial, ya hay una juez en el Tribunal Supremo, y varios en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal de Distrito. Lo mismo ocurre en diferentes cargos de responsabilidad en la Rama Ejecutiva.

La democracia americana provee para la participación efectiva de sus ciudadanos en los procesos electorales, aun cuando algunos de esos ciudadanos no dominen el idioma inglés. Su idioma es el español que aprendieron en México, Cuba, Republica Dominicana y Puerto Rico. Pero sus derechos electorales están por encima de sus destrezas en el idioma inglés.

El idioma no es una barrera para ejercer el derecho al voto. A menos que esos ciudadanos sean residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¡Esa es una triste realidad!

CITA MEMORABLE

“Aun un gran número de programas de televisión transmitidos por las emisoras, aun la del gobierno, le harán sentir su incapacidad si no puede usted entender el inglés. Hoy por hoy el puertorriqueño que no hable inglés viene a ser un extranjero en su propia patria.” —EDUARDO SEDA BONILLA, en Réquiem para una Cultura (1980).