Dolido el gobernador con declaración de culpabilidad de su amigo Joseph Fuentes Fernández

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes sentirse dolido por la declaración de culpabilidad de su amigo, Joseph Fuentes Fernández, presidente del Súper PAC (Comité de Acción Política) Salvemos a Puerto Rico.

“Nos conocemos desde que tenía yo tenía 19 años y él tenía 18 años porque coincidimos cuando estábamos estudiando en universidad. Y desde ese entonces, sí hemos tenido una amistad la cual yo no niego. Al revés, he admitido en todo momento. Y como digo, yo repudio toda violación de ley, pero a mi esto me ha dolido. Me ha dolido en el plano personal porque, a fin de cuentas, hay una amistad y conozco a su señora esposa y a sus hijos”, afirmó el gobernador a preguntas de la prensa.

“Siempre me ha apoyado y lo he dicho en los medios públicos. Siempre aportó a mis campañas económicamente y cuando se creó este PAC lo dije en los medios”, añadió.

Pierluisi Urrutia insistió en que no ha concedido favores políticos a cambio de las donaciones a su campaña proveniente del PAC Salvemos a Puerto Rico.

“No alegaron conspiración alguna. No se alegó delito de conspiración, aunque se hayan dado esas expresiones no ocurrió actividad delictiva aparte de la que imputaron y que ahora se declaró culpable al presidente y tesorero del PAC. Entonces, tanto a nivel federal como a nivel local, se presentaron querellas contra mi comité de campaña alegando que había habido coordinación entre el comité y PAC’s. Yo lo he negado en todo momento y esas querellas no prosperaron. A nivel local el contralor electoral auditó exhaustivamente todos los procesos electorales y de recaudación de mi campaña y determinó que no hubo violación de ley alguna”, señaló.

“Ese asunto de la coordinación no se dio porque se mencionó a una persona no identificada que supuestamente se comunicó en un momento dado, eso no conlleva coordinación. La ley es clara, la ley prohíbe, tanto a nivel local como federal, que un comité de campaña coordine sus actividades electorales con las de cualquier PAC. En mi caso eso jamás ocurrió y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo porque es la verdad”, añadió.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el jueves que el contador público autorizado Joseph Fuentes Fernández, presidente del Súper PAC (Comité de Acción Política) Salvemos a Puerto Rico.

Según el fiscal federal, Fuentes Fernández se declaró culpable de mentirle a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) sobre la manera en que recibía los donativos para financiar los anuncios a favor de la candidatura a primarias de Pedro Rafael Pierluisi Urrutia para la gobernación contra Wanda Vázquez Garced.

“Quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Súper PAC a la FEC”, expresó Muldrow.