El conteo de los votos en elecciones de EEUU se prolonga por la costa oeste

Washington, 16 nov (EFE).- Pese a que todo indica que los republicanos se harán con el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su victoria no acaba de confirmarse debido la lentitud del conteo de los votos de las elecciones de medio mandato de hace ocho días en el país en partes de la costa oeste.

Las proyecciones de los principales medios de comunicación estadounidenses dan ventaja a los conservadores, con 217 escaños en la Cámara Baja y a uno de la mayoría.

En cuanto a los demócratas, medios como la cadena CNN les conceden 207 asientos, mientras que The New York Times les dan de momento 209.

El escrutinio está llevando tiempo debido al sistema de conteo de los votos por correo en estados de la costa oeste del país y a lo ajustado de las proyecciones preliminares.

Según la cadena CNN, todavía hay once asientos en la cámara por determinar: seis de California, dos de Colorado, uno de Oregón, uno de Alaska y otro de Maine; mientras que para The New York Times son nueve (seis de California, uno de Colorado, uno en Alaska y otro de Maine).

Las proyecciones dieron la victoria el sábado a los demócratas en el Senado, con 50 escaños a su favor y 49 para los republicanos. Los progresistas cuentas también con el voto de desempate de la vicepresidenta del país, Kamala Harris, cuando es necesario.

Este miércoles el veterano senador republicano Mitch McConnell fue reelegido como líder de su formación en la Cámara Alta a partir de enero, fecha en la que comenzará la nueva legislatura tras las elecciones de medio mandato.

El martes, el Partido Republicano nominó como su posible próximo líder en la Cámara Baja a Kevin McCarthy, actual dirigente de la minoría conservadora.

Por su parte, el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) confirmó anoche que aspira a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024 y abrió así la carrera por la nominación republicana, en la que por ahora se vislumbran otros dos posibles candidatos, Ron DeSantis y Mike Pence, antiguos aliados suyos.