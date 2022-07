El CRIM está “tasando” carpas, pozo muros, y pisos de cemento, alega empleada

SAN JUAN (CyberNews)- El sistema piloto del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) pone a tasar carpas, pozo muros y pisos en cemento, alegó el jueves la portavoz de los empleados Cándida López.

Según López, la controversia tiene que ver con la implantación del Proyecto de Identificación, Registro y Valorización de propiedades no registradas en el CRIM. Originalmente, expuso la empleada, comenzaron el proyecto piloto con la compañía venezolana Orsys, que no cumplió. Como consecuencia, se lo dieron a RockSolid para trabajarlo con empleados del CRIM 360.

El sistema, hace una foto aérea de la propiedad.

“Luego de que esta compañía trabaja este proyecto con un grupo de empleados, que la mayoría no son tasadores, les pasan los casos a los tasadores de las distintas regiones, para que los tasadores validen la información que de esa compañía. Ahí es que nos damos cuenta de que están tasando carpas, canopis, pisos en cemento, pozos sépticos, casas de madera como si fueran de cemento, duplicándole y triplicándole el valor de la propiedad. Cuando la casa es de dos plantas o tienen más de 10 pies de altura, el sistema lo reconoce como dos unidades de vivienda, aunque abajo lo que haya es una marquesina”, dijo López en entrevista radial (NotiUno).

“Y no solamente eso, le envían una carta al contribuyente, por ejemplo, con fecha del 3 de mayo. El contribuyente la recibe 10 días más tarde. Y le dicen que tienen treinta días después de la fecha de esa carta para ir al CRIM. No le especifican al contribuyente lo que tiene que llevar a la agencia cuando va. El contribuyente llega a las oficinas, tenemos que explicarle lo que está pasando, porque ellos no entienden. Y nosotros no podemos bregar con esto, porque no solamente le están creando un caos a los contribuyentes, le están creando un caos a las oficinas regionales que casi no tenemos empleados y las oficinas están abarrotadas y bregando con la salud mental de los contribuyentes”, añadió.

“Le escribimos una carta con copia al director ejecutivo y a la junta de directores explicándole la situación de este proyecto, advirtiéndole de los errores y horrores. Le pedimos que lo evaluaran y tomaran el tiempo para corregir este tipo de problemas. Pero no nos hicieron caso, decidieron implementarlo y ahora son los contribuyentes los que están pagando los platos rotos”, mencionó.

Por su parte, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer expresó en declaraciones escritas recientes, que el contribuyente que reciba un cambio en su tasación puede solicitar una revisión.

“Si algún contribuyente que reciba una notificación no está de acuerdo con la información que contiene la misma, tiene derecho a impugnarla y aclarar su condición contributiva mediante un sistema de revisión, que puede incluir una visita de uno de nuestros tasadores” aseguró Paniagua Látimer.