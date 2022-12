El gobernador no firma el proyecto de legitimación activa ambiental 

San Juan, 18 dic (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este domingo que decidió no firmar el Proyecto de la Cámara 474, que crea la Ley de Legitimación Activa Ambiental, porque tendría como consecuencia «una proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios».

«En mi gobierno, he procurado que prevalezca el balance en todas las decisiones que he tomado, por lo que decidí no impartir mi firma al Proyecto de la Cámara 474», dijo en unas expresiones escritas.

Este proyecto reconoce el derecho de cualquier persona, comunidad u organización de acudir a los tribunales y solicitar que se cumpla con la ley en favor de la naturaleza.

Sin embargo, según el gobernador, en el ordenamiento legal actual, los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamaciones al Gobierno y solicitar del Estado la reparación de agravios.

Además, existen procesos rigurosos de permisos que requieren el cumplimiento con las leyes de protección ambiental y permiten que cualquier persona o entidad realmente afectada por cualquier proyecto que impacte el ambiente participe en los procesos y se oponga a la concesión de los permisos requeridos.

Por ello, a su juicio, dar paso a esta medida tendría como consecuencia «una proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios que atrasarían la reconstrucción en curso, así como la recuperación económica y la creación de empleos».

«La medida hace caso omiso de la legislación y jurisprudencia actual que permite la revisión administrativa y judicial de los procesos y las decisiones de agencias del gobierno», resaltó.

Pierluisi defendió que proteger el ambiente es política pública de su administración y que eso se puede constatar mediante las medidas puntuales tomadas, incluyendo la asignación de mayores recursos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

«He utilizado fondos estatales y federales para dar paso a iniciativas importantes, tales como la atención al cierre de vertederos que están en incumplimiento, la disposición de gomas usadas para que sean recicladas, la siembra de árboles, la restauración de dunas playeras y la conservación y tratamiento de corales», agregó.

Mas de 30 organizaciones, comunidades y expertos en derecho pidieron el pasado lunes a Pierluisi que convirtiera en ley el Proyecto de la Cámara 474 y organizaron anoche una vigilia en Fortaleza.

Para estos grupos, se trataba de un mecanismo con el cual la ciudadanía podía ayudar a reducir las violaciones a las leyes ambientales y las irregularidades y que permitía solicitar reparaciones ecológicas a los ecosistemas y espacios afectados. EFE

mv