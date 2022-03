El golfista estadounidense Ryan Brehm gana el Puerto Rico Open￼

San Juan, 6 mar (EFE).- El golfista estadounidense Ryan Brehm ganó este domingo el Puerto Rico Open, torneo que dominaba desde el viernes, con una tarjeta total de 268 golpes, 20 bajo par.

Brehm, de 35 años, que jugó con su esposa Chelsey como caddie, cerró esta jornada su participación en el evento oficial del PGA Tour con 67 golpes, cinco bajo par.

En el torneo, celebrado en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, en el este de la isla, quedó en segunda posición el también estadounidense Max McGreevy, que tiró una cuarta ronda de 69 golpes, 3 bajo par, para un total de 274 (-14).

Otros dos golfistas de Estados Unidos, Brandon Wu y Tommy Gainey, culminaron empatados con un total de 275 contactos (-13).

Brehm, que compitió por cuarta vez en el Puerto Rico Open, destacó en declaraciones a los medios que ha crecido en el deporte desde su primera participación en este torneo en 2017.

«La clave fue que he crecido. No soy el mismo jugador que estuvo aquí en el 2017. Esperaba más de mí. Sé que esto me abrirá muchas puertas y me traerá nuevos retos», dijo el golfista.

El torneo terminó hoy con mal sabor de boca para los boricuas, ya que el ídolo local, el puertorriqueño Rafael «Rafa» Campos, quedó en la posición 59 tras acabar la competición con 286 contactos.

El Puerto Rico Open es parte del calendario de la temporada 2021-2022 del PGA TOUR, que comenzó en septiembre pasado y consta de 48 torneos oficiales, 45 eventos de temporada regular de FedExCup y tres eventos de eliminatorias.

Desde el 2008, el Puerto Rico Open ha lanzado las carreras de estrellas del PGA TOUR como Viktor Hovland, Tony Finau, Jordan Spieth, Brooks Koepka, Jason Day y Emiliano Grillo.

El torneo reparte una bolsa total de 3,7 millones de dólares, de los que 666.000 se embolsó Brehm, quien también ganó 500 puntos para la FedEx Cup. EFE