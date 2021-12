El número de Policías no hace la diferencia sobre más o menos crímenes, dice gobernador

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que la cantidad de policías no necesariamente es un factor para que haya más o menos criminalidad en Puerto Rico.

“Se ponen a hablar de que históricamente hubo 20 mil policías en Puerto Rico. Es más, cuando hubo 20 mil policías en Puerto Rico, por ejemplo, los asesinatos eran significativamente mayores que los que tenemos ahora mismo. No necesariamente el número de efectivos hace la diferencia. Si queremos más Policías, pero no es como que no vamos a estar listos a menos que no volvamos a tener 20 mil policías”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi Urrutia entiende que a medida que la Junta de Control Fiscal libere fondos adicionales, se podrán realizar más Academias.

Insistió en que la mayoría de los asesinatos -como el reportado en Cidra donde mataron a cuatro personas- está relacionado con los gatilleros contratados por los empresarios del narcotráfico.

“Acaba de haber una masacre y todas son desgraciada. Pero da la casualidad, que me llama la atención, que dos de las personas que fallecieron en esa masacre son de los más buscados por la propia Policía. O sea, que es otro incidente a todas luces relacionado a este narcotráfico que estamos combatiendo”, dijo el gobernador.

“La estrategia de la Policía, en cuanto a atajar los asesinatos es la correcta de identificar gatilleros y sacarlos de circulación, porque en gran medida los asesinatos los están causando esos gatilleros que son personas contratadas. A esos efectos, la colaboración de la Policía con las autoridades federales es excelente. Así que yo cada vez que hay un asesinato lo lamento tremendamente, porque hay que proteger la vida de nuestro pueblo. Pero está la Policía debidamente dirigida y organizada para combatir la criminalidad”, añadió.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó que activó un grupo especial de investigación con la encomienda de esclarecer la masacre ocurrida esta madrugada en las afueras del negocio La Lomita, ubicado en Cidra, donde cuatro hombres fueron abatidos y otros dos resultaron heridos de bala.

“Creamos el grupo de investigación con el propósito de compartir la información e inteligencia que recopilemos de la forma más ágil y eficiente entre las diferentes unidades. Tenemos la certeza de que este caso va a ser esclarecido”, dijo el titular de la Uniformada en declaraciones escritas.

López Figueroa explicó que las estadísticas de asesinatos en lo que va de este año muestran una tendencia de incidentes criminales en las inmediaciones o en el interior de barras y establecimientos comerciales donde venden bebidas alcohólicas y operan en horas de la noche o hasta la madrugada. Este es el caso del asesinato múltiple perpetrado en el barrio Certenejas, en Cidra, a eso de las 11:49 de la noche.

El equipo especializado que se formó a raíz del incidente está integrado por agentes experimentados de las unidades de Homicidios, Inteligencia Criminal, Crímenes Mayores, Drogas y del Centro de Recopilación y Diseminación de Información Criminal (CRDIC). El Centro analiza la información y todo dato que recibe la Policía en torno a la incidencia delictiva.

De acuerdo con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Carlos Alicea, que condujo la investigación preliminar, los cuatro hombres baleados de muerte tenían entre 20 y 38 años y se encontraban en las afueras del colmado bar cuando les dispararon desde dos vehículos.

Mencionó que los hombres baleados están vinculados a dos asesinatos recientes cometidos en Cidra. Todos ellos estaban armados y repelieron el ataque. Una de las víctimas fue identificada como Jonathan O’Neill Ortiz Castrodad, de 25 años, quien estaba en la lista de los más buscados por la Policía en la zona de Caguas. Ortiz era sospechoso de varios crímenes, incluyendo el asesinato el pasado sábado de un joven en Cidra, el cual fue enterrado el lunes. Otra de las víctimas tenía expediente criminal por violaciones a las leyes de armas y drogas.