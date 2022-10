El puerto de San Juan se prepara para la llegada de 12 barcos cruceros

San Juan, 19 oct (EFE).- El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Joel A. Pizá, anunció este miércoles que el puerto de San Juan estará muy activa durante la temporada de invierno, pues 12 barcos cruceros escogieron a la capital como puerto base.

Pizá, en un comunicado de prensa, indicó que como un preámbulo a la temporada alta -que arranca el 3 de noviembre y se extiende a abril- el pasado día 15 de octubre atracó en el mencionado muelle el Celebrity Millennium, crucero que tiene tres visitas como puerto base en octubre y otras 17 durante la campaña.

Otros cruceros que tendrán como puerto base a San Juan esta temporada son el Star Pride de Wind Star Cruises con 20 visitas, el Voyager of the Seas de Royal Caribbean (26), el Disney Magic de Disney Cruises (5), el SeaDream I (6) y el SeaDream II (9) de SeaDream Yacht Club y el Viking Sea de Viking Cruises (6).

También atracarán el Evrima de The Ritz-Carlton Yacht Collection (6), el Norwegian Epic de Norwegian Cruise Line (17), el Silver Dawn de Silversea (3), el Scarlet Lady de Virgin Voyages (2) y el Seven Seas Splendor de Seven Seas con una visita en noviembre.

«En la Autoridad nos hemos preparado para satisfacer las necesidades de infraestructura y optimizar el servicio a las líneas de cruceros en nuestros muelles», afirmó Pizá en el comunicado.

Ante ello, detalló que durante los pasados meses la dependencia ha trabajado en proyectos y estrategias para fortalecer la infraestructura y la seguridad portuaria local.

Algunas de las mejoras y reparaciones son a los servicios relacionados a la capacidad estructural y al atraque de los barcos, tales como puntos de amarres, defensas y pasarelas de pasajeros.

Otras reparaciones misceláneas son la instalación eléctrica en muelles 3 y 4 para la ubicación de una caseta de orientación turística, mejoras a la rotulación y al pavimento de la carretera de acceso y al estacionamiento de los muelles.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado, mencionó que aproximadamente 225.948 pasajeros de cruceros de puerto base arribarán durante la temporada alta, logrando un impacto económico de alrededor de 52 millones de dólares a la economía local.