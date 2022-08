En camino arreglo de derrumbe

ZENAIDA RAMOS RAMOS

redaccion@elexpresso.com

VEGA ALTA — En respuesta a las alegaciones de que no ha tomado acción inmediata para atender el deslizamiento de terreno en el Barrio Candelaria, de Vega Alta, la alcaldesa María M. Vega Pagán afirmó que ha tomado cartas en ese asunto y que los trabajos para remediar esa situación podrían comenzar en septiembre.

“Yo nunca me he escondido. Yo hago Facebook Live, voy a la comunidad y le explico. Envío cartas y les he explicado cuál es proceso. Le he hecho justicia a esa comunidad que ningún alcalde en más de 20 años lo había hecho… Quiero que se resuelve de forma inmediata”, dijo Vega Pagán en entrevista telefónica con El Expresso.

Las lluvias fuertes de febrero de este 2022 socavaron un terreno cercano a la calle Rosa, que se había afectado por una limpieza que hizo un vecino en esa área.

La administración municipal de Vega Alta cerró el acceso por esa vía porque representa un peligro para los transeúntes, explicó la alcaldesa. Esa medida ha provocado que se querellen algunos de los residentes.

En un comunicado de Prensa, Diorcatys Martínez expresó que “en caso de fuego, no hay manera de que el camión del Cuerpo de Bomberos pueda subir la cuesta, que es el único acceso a la calle para auxiliar a los vecinos. El llamado de la comunidad es que se atienda el caso a nivel de emergencia y no de burocracia regular.”

La alcaldesa Vega Pagán aseguró que “ese acceso no limita la circulación de ninguno de los residentes porque tiene alrededor de cuatro salidas y entradas para ir a cada uno de los hogares”.

“Siempre hemos querido arreglar la carretera… Hicimos una propuesta para el Departamento de la Vivienda. A finales de marzo de 2022 nos la aprobaron $100,000. Obtener esos fondos requiere una serie de requisitos”, aclaró.

Explicó que se han hecho dos subastas públicas para la contratación de la compañía que hará los trabajos para remediar el deslizamiento. En la primera subasta solo licitó una compañía por una cantidad superior a la propuesta del municipio y quedó nula.

En días recientes se llevó a cabo otra subasta y la Secretaría Municipal informará los resultados a la oficina de la alcaldesa en los próximos días.

ELOGIA, PERO…

El legislador municipal por el Partido Popular Democrático, Carlos Candelaria, aseguró que, aunque mantiene una buena comunicación con la alcaldesa y ha aplaudido algunas de sus obras, señalará lo que considere erróneo en su administración.

“Tenemos nuestros encontronazos porque no solo tengo que aplaudir lo bueno. Cuando vea algo que está incorrecto, lo voy a decir y esta es una de las cosas que estoy requiriendo que se atienda con prioridad, porque tenemos una problemática seria… No estoy atacando a la alcaldesa. Le estoy reclamando que nos ayude. De surgir una emergencia no quisiéramos que ocurriera una desgracia”, expresó Candelaria.

Sin embargo, la alcaldesa Vega considera que este asunto se ha convertido en un “issue político” porque quien trajo el asunto ante la Prensa es un legislador municipal que en los dos cuatrienios que lleva en la Asamblea Municipal “nunca hizo nada (cuando el vecino afectó el terreno) y ahora añade a otra legisladora que no conoce a la comunidad; nunca la había visitado,” alegó.

El legislador Candelaria pidió a la primera ejecutiva que “no lo vea como política; es simplemente una necesitad de la comunidad y yo voy a continuar dándole seguimiento”.