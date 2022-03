Entregan enseres y camas a 160 familias

Por EDWIN GARCIA

CATAÑO — Lavadoras, estufas, juegos de cuarto y comedor; enseres electrodomésticos y colchones, llegaron la semana pasada a comunidades de Cataño, afectadas por las pasadas inundaciones del 5 y 6 de febrero.

El alcalde Julio Alicea Vasallo, en unión a Caridad Pierluisi —quien representó al gobernador Pedro Pierluisi— entregaron los muebles y enseres en la barriada Juana Matos y posteriormente en las comunidades Puente Blanco y Valparaíso.

“Estuvimos aquí cuando hubo las inundaciones, sabemos la necesidad que hay, sabemos el trabajo que está haciendo el Departamento de la Vivienda y Vivienda Pública con el alcalde para atender estas familias y poder tenerlas en hogares seguros,” manifestó Caridad Pierluisi, hermana del gobernador.

La inversión de varios fondos ordinarios del municipio que fueron reasignados para la compra de alrededor de 409 artículos para el hogar asciende a $235,000. Fueron impactadas cerca de 160 familias, se informó.

De acuerdo con la oficina del Alcalde, los fondos para ayudar a las familias provienen de la cancelación de pagos a la empresa Waste Collection y lo economizado del evento De Cataño a las Fiestas.

“Yo no voy a esperar por el gobierno federal para que me asigne dinero para hacer las cosas que tengo que hacer. Estamos en este momento atendiendo 15 casas de fondos que me asignó el Gobernador, porque mi compromiso y del gobierno central es que al 30 de junio en la barriada Juan Matos puede haber un solo toldo. Es imposible que todavía haya personas mojándose. Estamos trabajando. Aquí está PRoTechos, Vivienda y dos entidades más,” expresó el alcalde Alicea Vasallo, quien estimó que en residencias de Juana Matos solamente había alrededor de 57 toldos.

“No voy a abandonar esta comunidad hasta que se relocalicen. ¡Basta ya de excusas! Aquí se han gastado millones de dólares en reparaciones de casas durante el transcurso de todos los embates que han sufrido los residentes de Juana Matos, donde la gente vive en extrema pobreza,” expresó Alicea Vasallo.

RESISTEN MUDANZA

A pesar de que a muchos catañeses todavía los cobija un toldo azul, y de que no es la primera vez que lo pierden todo en esta zona inundable, hay pocos residentes que se niegan al plan de relocalización, donde el gobierno municipal ofreció al gobierno central 7.25 cuerdas para construir viviendas donde puedan reubicarse.

Esta reacción se debe a que los terrenos donde se pretende reubicar a los residentes colindan con una compañía de recogido de desperdicios sólidos cuyos camiones expelen un mal olor que afecta la zona.

La relocalización se realizará con aquellos residentes que lo deseen, pero el alcalde Alicea Vasallo asegura que casi el 90% de las personas “quieren paz y tranquilidad.”

“Yo he tenido conversaciones con ellos. Sacar personas en horas de la noche en una inundación es peligroso. Ellos lo saben. Otras lluvias como las que sufrieron no las quieren volver a vivir. Están cansados, necesitan un cambio y en el gobierno central y municipal vamos a hacer todo lo posible para que en este cuatrienio empecemos a hacer la construcción de viviendas,” señaló el Alcalde.

El que la mayoría de los residentes en este momento estén decididos a mudarse, es una oportunidad que el gobierno no quiere desaprovechar.

“Una de las cosas más difíciles de las relocalizaciones, es que las personas no se quieren mudar, pero ellos han llegado al punto donde no quieren pasar otro mal rato y esto es una batalla ganada para poder hacer ese movimiento,” indicó Caridad Pierluisi.