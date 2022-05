Evalúa “seriamente” la alcaldía de Dorado

Por Gretchen Vidal

redaccion@elexpresso.com

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ha dejado sobre la mesa su plan de aspirar a la alcaldía de Dorado.

A la vez, no descarta ser el candidato a comisionado residente en las elecciones del 2024 por su Partido Popular Democrático.

Sobre su relación con el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, afirmó en entrevista con El Expresso que no entiende por qué le han estado “lanzando ataques sin razón.”

Confesó que parece que el alcalde López Rivera “está viendo algo que quizá; yo no creo que él es mi director de campaña, él ve que tengo potencial para poder dirigir el destino del Pueblo. Nosotros no regresaremos a la Asamblea Legislativa. Tenemos dos caminos, o decidimos correr para comisionado o decidimos correr para Dorado. Estoy más cerca de mi Pueblo que lo que estaba antes,” expresó el legislador.

Sin embargo, subrayó que espera tomar la decisión “formal por dónde vamos y haremos historia” durante el año próximo.

“Le tengo un amor muy especial a mi ciudad. Es mi fuerza política, mi familia, mi esposa, todos somos de Dorado. La gente en Dorado no vota por populares o penepés, votan, me respaldan por la realidad de mi trayectoria de la familia, desde la fundación del pueblo y la fundación de PPD en Dorado,” dijo Hernández Montañez.

Sobre el trabajo legislativo, anticipa que vienen días fuertes en torno al presupuesto y las medidas de desarrollo económico que están en proceso. Confesó que actualmente la comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal no es tan efectiva como era cuando la directora era Natalie Jaresko.

En cuanto a la realidad económica y la inflación en el País opinó que el tema más crucial es el energético y expresó que hay que hacer cambios significativos para ser competitivos, en el aspecto comercial y para los abonados de la electricidad y de agua potable.

ARCHIVAN QUERELLA

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) cerró una querella presentada contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, referente al uso de fondos de una comisión cameral para pagar facturas por servicios profesionales dentro de la propia Cámara.

La denuncia fue presentada por un ciudadano de Moca —identificado como Michael Rodríguez González, quien tomó unas declaraciones públicas que hiciera el correligionario del presidente cameral, Ramón Luis Cruz Burgos, quien denunció en agosto del año pasado que Hernández Montañez quería utilizar dinero de una comisión que presidía, la Comisión Conjunta de Informes del Contralor, para sufragar otros gastos.

“El querellante sostenía que, ya que los recursos de la referida comisión procedían del Fondo General, la decisión de Hernández Montañez de usar ese dinero no asignado al cuerpo legislativo constituye una posible comisión de delito y ameritaba una investigación correspondiente”, indicó la Opfei.

En aquel entonces, el representante Cruz Burgos acusó a Hernández Montañez de violar la ley en una carta que repartió a miembros de la delegación popular de la Cámara en que cuestionaba la decisión del presidente cameral sobre una “reconfiguración” de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor.

ERAN OTROS TIEMPOS… Las relaciones entre ambos líderes se han hecho tensas desde el 2013 (fecha de este encuentro).

“Cacareo de gallo marrueco”

DORADO — El presidente de la Cámara, Rafael (Tatito) Hernández Montañez dijo esta semana que pondera una candidatura a comisionado residente en Washington o a la alcaldía de este pueblo.

De inmediato, el veterano alcalde, Carlos López Rivera, restó importancia a la aspiración de Hernández, al afirmar que se trata de un “cacareo de gallo marrueco.”

Lo cierto es, agregó, “nada me preocupa. El pueblo reconocerá el trabajo que hemos hecho y el que él no ha hecho. Todo el mundo sabe que lo que se ha hecho en Dorado; él no ha tenido que ver nada con eso. Sencillamente, como dicen en el campo, todo el mundo tiene derecho, aunque no se lo merezca; pero el que quiera que se tire, que está llanito,” retó López Rivera en una entrevista que concedió al diario Primera Hora este pasado martes.

López Rivera restó validez a la aspiración de Hernández Montañez y tildó su anunciada aspiración como “cacareo de gallo marrueco.”

Lo criticó por ausentarse en momentos de crisis en su pueblo, al decir: “Yo estoy trabajando, tú no dices que tú amas a tu pueblo y no haces nada por tu pueblo,” al indicar que cuando las inundaciones súbitas afectaron a Dorado en febrero pasado, el representante Hernández “no se había mojado ni una de las medias” para ayudar a la administración municipal.

El alcalde también arremetió contra el representante por, dijo, quitar las pensiones a los empleados, por subir los impuestos, por ahogar a los ciudadanos con el impuesto a la gasolina, por la inefectividad de su labor, que unánimemente, el Comité Municipal aprobó una resolución de insatisfacción, a esos aspectos se ve.”

Hernández Montañez actualmente representa a Dorado, Vega Alta y Vega Baja. Dijo que no regresará a la Legislatura y sus opciones, en este momento, son comisionado residente y la alcaldía de Dorado.

No obstante, para el alcalde López Rivera, esto tampoco es una opción viable para el legislador. “Es una falacia el poder catalogar posibilidades hacia comisionado residente”, opinó.

“Realmente, quizás piensa que esto es tener diversas opciones, como si Dorado fuera un plato de segunda mesa y Dorado no es plato de segunda mesa de nadie. El trabajo es tanto en el campo como en el pueblo y, realmente, (su aspiración) no la tomo como nada serio, sino quizás como algún tipo de planteamiento de ese rechazo que ha recibido a nivel de Isla, pero no tengo ninguna preocupación,” le dijo al diario.