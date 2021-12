Exalcaldesas de San Juan y Ponce rechazan haber cometido actos de corrupción tras querellas de la OEG

SAN JUAN (CyberNews) – Las exalcaldesas de San Juan y Ponce, Carmen Yulín Cruz Soto y María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionaron el miércoles luego que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) revelara querellas por fallas administrativas en sus respectivas administraciones municipales.

“Me toma por sorpresa una querella frívola que evidencia que la Oficina de Ética Gubernamental cayó en vergüenza y ahora quiere lavarse la cara. Esta querella no implica ningún acto de corrupción de mi parte porque no estamos hablando de parientes míos como ya leí en un titular. Se trata de una alegación de que no se realizó un trámite administrativo que, en nada, repito en nada ni siquiera sugiere un acto de corrupción. El tipo de trámite que se me imputa es el de no haber pedido una dispensa a ética para este empleado y su esposa -que tenía un contrato- los cuales no trabajaban en el mismo departamento y uno no supervisaba al otro. Estas dos personas desempeñaron su trabajo con total pulcritud. Este tipo de gestión administrativa es delegada a Recursos Humanos. De hecho, en Recursos Humanos había un grupo de personas que manejaban todos los asuntos de Ética Gubernamental. Yo desconozco si la dispensa se pidió o no se pidió. Y tengo que decirlo, me enorgullece que no hayan podido ni siquiera inventar la más mínima implicación de corrupción. Todo el mundo sabe que siempre mis instrucciones a todo el mundo eran de que las cosas se hicieran de manera legal, moral y ética.

Han tenido un año para buscar miles de contratos, miles de transacciones de personal y lo único que pueden alegar es en relación a un trámite administrativo. Estamos hablando de una alegación de una falla, de una. Lo que pasa es que como el contrato de la persona por contrato se repite, pues se mencionan múltiples fallas administrativas, pero estamos hablando de una situación administrativa. No se puede andar por ahí haciendo alegaciones para manchar reputaciones; estamos hablando de personas que hacían su trabajo. No estamos hablando de un contratista fantasma”, dijo Cruz Soto en declaraciones escritas.

“Eso sí, a mí me toma por sorpresa que ellos sean tan diligentes, en Ética Gubernamental, para buscar faltas administrativas, pero que no puedan ver un Lamborghini paseando por las calles de Cataño. La doble vara se ve desde la Luna. Esta es la politiquería de la que el país está cansado. Como la semana pasada y antepasada hubo críticas a la Oficina de Ética Gubernamental y a otras dependencias del gobierno, pues ahora tienen que buscarse una instancia de un trámite administrativo para lograr titulares que distraigan el tema y que dejen a uno enentredicho. Yo soy una persona decente y con total pulcritud en el manejo del servicio público y personal”, añadió.

Cruz Soto alegó que sus recientes expresiones sobre un retorno a la política, la “atacan”. “Salí del servicio público y no hago más que decir que estoy considerando, pensando si regreso a la política y en seguida salen los ataques a tratar de imputarme actos de corrupción. La doble vara, repito es clara”, dijo Cruz Soto.

Por su parte, la exalcaldesa de Ponce y cabildera/delegada por la Estadidad aseguró que ese asunto ya se había atendido.

“Dicha querella hace referencia a una situación estrictamente administrativa que surgió y la misma fue debidamente atendida. En específico, el señalamiento administrativo al cual se hace alusión fue consultado con la Oficina del Contralor para auscultar cualquier medida a tomar, si alguna. Sin embargo, estimo apropiado y responsable aclarar, que ningún empleado usurpó nada, todos hicieron su trabajo responsablemente y devengaron salarios por trabajo realizado. Por lo cual me sorprende el término “usurpar” utilizado en la publicación en redes por parte de la Oficina de Ética Gubernamental. Toda esa evidencia se someterá ante el foro pertinente y se aclarará cualquier duda que tenga la Oficina de Ética Gubernamental a esos fines. En mi gestión pública me he caracterizado por mi honestidad y transparencia, lo cual no será excepción en esta ocasión”, dijo Meléndez Altieri en declaraciones escritas.

Sobre las multas a pagar, ninguna de las exalcaldesas emitió expresiones.

Según la OEG, Cruz Soto supuestamente contrató a parientes como empleados municipales.

“Durante el periodo que la querellada ocupó el puesto de alcaldesa del municipio de San Juan, contrató los servicios profesionales de la señora Nilsa Medina Piña, quien a la fecha de las mencionadas contrataciones era esposa del señor Lidy López Morales, quien ocupó el puesto de director de Salud del municipio de San Juan”, expone la querella radicada el 10 de diciembre.

Además, se alegó que Cruz Soto firmó ocho contratos entre junio de 2015 a julio de 2020 sin autorización de la OEG. Por ello, la OEG impuso una multa de 20 mil dólares.

En el caso de Meléndez Altieri, según la OEG, permitió que ocho integrantes de su equipo de trabajo no fueron avalados por la Legislatura Municipal. De la misma manera, la OEG impuso una multa de 20 mil dólares.

Las exalcaldesas tienen un periodo de 20 días para contestar las querellas.