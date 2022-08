Excluidos los detallistas de la decisión de aumento en la leche 

SAN JUAN (CyberNews) – La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos en Puerto Rico (MIDA) expuso el miércoles que no se tomó en consideración a los detallistas en el recién anunciado aumento de la leche.

“MIDA quiere aclarar que a los detallistas no les proveyó espacio para ajustar su ganancia. Injustamente se les mantuvo en 10 centavos como han estado por los pasados 15 años. Hace unos meses se les otorgó un aumento a los ganaderos y ahora se permitió a los elaboradores aumentar según lo entiendan, pero repetimos, no al detallista. No hay duda que todos los eslabones han sufrido aumentos en sus costos y que algún aumento es justificado para todos pero es injusto culpar al último eslabón de la cadena cuyo margen se ha reducido porcentualmente por los pasados 15 años”, enfatizó la presidenta de MIDA, Joeyleen Quiñones en declaraciones escritas.

“Sobre las expresiones del Secretario de que le corresponde al comerciante negociar, respondemos que no existen las condiciones para ello al haber mantenido la ganancia del detallista congelada por 15 años lo que en realidad ha sido una reducción continua si lo miramos porcentualmente”, añadió el Vicepresidente Ejecutivo de MIDA, el licenciado Manuel Reyes Alfonso.

“Es decir, no importa lo que trate de negociar el detallista, se queda con 10 centavos. Esto hace evidente que el gobierno es incapaz de regular adecuadamente precios. Preferimos el libre mercado, aunque podemos entender la necesidad de regular donde no existe suficiente competencia. Sin embargo, aquí se desregula precisamente donde existe menos competencia y se mantiene la regulación donde existe la mayor competencia, a nivel de los detallistas. Resulta irracional”, amplió el licenciado.

“Tampoco podemos pasar por alto hacer una analogía con la intención del gobierno de regular el transporte terrestre de carga general que siempre ha operado bajo libre competencia sin problemas. Desde el año pasado, por primera vez en nuestra historia, el gobierno que fracasa en lo que siempre estuvo regulado como la leche, pretende expandir su ineficiencia a otras áreas críticas. Y claro, para subir el costo no para bajarlo. Nuestra recomendación siempre ha sido que el rol del gobierno debe ser asegurarse y regular que exista competencia y entonces, dejar al mercado determinar los precios de manera más eficiente y continua. La competencia es mejor garantía que el DACO, ORIL o Negociado alguno”, resumió.

“A mayor costo de la leche al comerciante y mantener a 0.10 centavos nuestro margen ya está por debajo del 5%, lo que no cubre los costos operacionales del establecimiento”, concluyó, por su parte, Félix Aponte, Primer Vicepresidente de MIDA y presidente de Supermercados Agranel.