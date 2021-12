FBI crea grupo de trabajo para atacar la corrupción gubernamental

SAN JUAN (CyberNews) – El agente especial a cargo del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Joseph González, informó el martes sobre la creación de un grupo de trabajo en conjunto entre agencias federales y estatales dedicado a casos de corrupción gubernamental.

“Nunca habíamos creado un grupo de trabajo, o “task force” para atender el tema de corrupción en Puerto Rico. Cada agencia presente hoy históricamente ha manejado individual”, dijo González en una conferencia de prensa, en la que mencionó que este tipo de grupos de trabajo se han llevado a cabo en Puerto Rico para casos de crímenes, trasiego de drogas, entre otros.

Explicó que el grupo de trabajo será compuesto por distintas agencias que, con el propósito de al llegar una alegación de corrupción, la misma se pueda evaluar a nivel federal, federal y administrativamente de manera coordinada.

“El propósito de esta iniciativa es que el comportamiento, ya sea criminal o negligente, o de mero descuido de los oficiales públicos, siempre tengan consecuencias. El propósito es trabajar en conjunto con agencias estatales y federales para utilizar todas las herramientas disponibles para atender las alegaciones de corrupción de una forma más completa. Uniremos esfuerzos para atacar la corrupción desde todos los ángulos”, añadió.

González reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncien actos de corrupción en el gobierno.

Por su parte, el fiscal federal auxiliar y jefe de la División Criminal del Distrito de Puerto Rico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Timothy Henwood dijo: “hacemos una llamada a la cooperación. Mientras más rápido usted llega a nosotros, el beneficio potencial para usted es mucho mayor”. Advirtió a los funcionarios públicos que “exhortamos a todos los que están participando en corrupción pública que den un paso al frente o de lo contrario, vamos a dar con ustedes”.

De otra parte, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso describió que “lo que hace este task forcé algo diferente, es que estamos todos juntos a la vez”. “Se supone que nos ayuden a mejor ver todas estas perspectivas y todas estas acciones que llevan a cabo por personas inescrupulosas, egoístas, altaneras y que no tienen a Puerto Rico como primera instancia”, dijo Valdivieso.

“A la vez me da muchísima tristeza que tengamos que hacer esto para poder terminar la corrupción, pero ya es momento de que Puerto Rico sea primero, de que saquemos a todos estos corruptos del área porque si no, Puerto Rico no va a echar hacia adelante”, añadió.

Durante el anuncio, participó, el subsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Rafael Riviere, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Rafael Freytes, el agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General (OIG) del United States Board of Education, Reginald France, la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres, el subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Aniano Rivera, y la administradora y oficial de compras de la Administración de Servicios generales (ASG), Karla Mercado.