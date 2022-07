FEMA le debe a la AEE 180 millones de dólares en reembolsos, dice director ejecutivo

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón dijo el martes en vistas públicas del Senado que en total, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) le adeuda en total de 180 millones de dólares por lo que no ha podido devolver a los consumidores ese dinero y catalogó de falsas las aseveraciones del Negociado de Energía.

“Aquí hace un ratito se mencionó que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía 44 millones de dólares y que no los había devuelto y no sé qué más, nada de eso es cierto. ¡Nada de eso es cierto! O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica no se queda con un centavo que tenga que devolver a los clientes. Y esas expresiones, además de inducir a los senadores a error induce a la ciudadanía que escuchó eso también a error”, dijo Colón en las vistas públicas.

“De hecho la Autoridad no ha recibido la inmensa mayoría de los costos incurridos por la quema de diésel por los terremotos y la salida de las Unidades 5 y 6 de Costa Sur que asciende a 140 millones de dólares, y esos cuaternti pico de millones que se mencionaron en la mañana de hoy se añadirían a ese número, que serían 180 millones de dólares que la Autoridad no ha recibido, pero ya parte de ese dinero se ha diferido sin nosotros haberlo cobrado. Y eso lo que hace es incidir en el cash flow de la empresa y ponernos en situación precaria otorgando dinero que nosotros no tenemos”, añadió.

En la mañana, el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, licenciado Edison Avilés alegó que la AEE tiene que devolver a los consumidores unos 40 millones de dólares que fueron reembolsados por FEMA.

El Proyecto del Senado 931 que es la razón para las vistas públicas pretende asignarle a la AEE unos 220.5 millones de dólares provenientes de sobrantes de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), lo que representa el único proyecto que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia asignó para convocar la Sesión Extraordinaria.

En julio entra en vigor un aumento de precio en la tarifa energética que provoca que el kilovatio-hora ascienda a 34 centavos.

La vista pública conjunta de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau y la Comisión de Gobierno que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, evalúa el Proyecto del Senado 931, que busca crear la Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de la Energía en Puerto Rico.