Furiosos los moroveños

MOROVIS — Las expresiones de la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Doriel Pagán Crespo en la pasada edición de EL EXPRESSO, alegando que “es normal el servicio de agua en Morovis”, desató una ola de críticas de numerosos residentes de este pueblo.

Pagán Crespo declaró al semanario El Expresso la semana pasada que los señalamientos de la alcaldesa Carmen Maldonado González en cuanto a los sectores sin agua potable “no son correctos.”

Dichas declaraciones de la funcionaria causaron cierto revuelo en las redes sociales, particularmente en la página Municipio de Morovis en Facebook. “Que se quede una semana en Morovis y diga si el servicio es normal,” expuso Connie de Valle Vega.

“¿Para cuándo van a comenzar los supuestos proyectos, mientras seguimos pagando facturas? Ingeniera, las cosas como son, no hay agua en Morovis”, detalló Sara Torres.

Damaris Tirado expresó: “Primero que nada estamos esperando el proyecto que usted dice que va a hacer. Las comunidades llevamos tiempo luchando, y no nos quitaremos hasta que hagan el proyecto que llevan años anunciando.”

Mientras, Beatriz Ramos aseguró que “en el Barrio Barahona hay mucha agua, por los tubos rotos en las carreteras.” El comentario de Nilda Cheverez está cargado de ironía: “Pensé que hoy era el Día de los Inocentes.”

Otra moroveña, Yelitza Cruz, solicitó “que vengan frente a mi casa, que el tubo roto lleva más de un mes reportado y no han hecho nada.”

María Robles señaló que “en realidad se refiere a que lo normal es que no haya agua.”

Mientras, Carmen Rosa Colón Declet especificó en su comentario en la red social que “en Arraijanes llevamos más de un mes con la presión bien floja y no se puede lavar ropa”.

En el caso de María Rodríguez, “algunos barrios tendrían agua, pero en Barrio Río Grande no había agua, en nuestro negocio La Playita no pudimos abrir porque el agua de la cisterna se nos acabó. El domingo no se pudo abrir el negocio, algo está pasando. Tenemos que seguir luchando porque no podemos seguir con esta injusticia, pagando unas facturas demasiado altas, sin tener el preciado líquido.”

Glorimar Burgos señaló que “tenemos que alzar la voz. Que ningún moroveño se quede callado ante esta vil mentida por parte de la ingeniera Pagán. Basta ya del abuso y las mentiras bien planificadas de la AAA.”

Cabe señalar que, en la noticia de El Expresso, la presidenta ejecutiva de la AAA expresó que “según ha sido nuestro compromiso e informado en varias ocasiones, continuamos con el desarrollo de varios proyectos importantes para Morovis”. Sin embargo, no ofreció detalles de estos, dijo.

En junio pasado el Municipio de Morovis radicó una demanda a nivel federal contra la AAA. Aunque el equipo legal de la AAA solicitó su desestimación, el tribunal determinó que la misma sigue su curso.

El municipio informó haber adquirido camiones cisterna para distribuir agua potable por las comunidades, así como un plan de distribución de agua embotellada particularmente a familias con personas en edad avanzada y personas con impedimentos.