Gobernador a los que quieren cancelar contrato a LUMA Energy: “esto no es como que uno cancela, apaga el switch y a Dios que reparta suerte”

CANÓVANAS (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el miércoles en no cancelar el contrato a LUMA Energy a pesar de que el contrato de quince años no ha entrado en vigor, como ha sido reclamado.

“Ante todo, yo lo que tengo que velar es porque tengamos un sistema eléctrico confiable, estable. Ese detalle no lo tengo a la mano, pero esto no es como cambia, cancela el contrato, eso no funciona así. El propio contrato establece que, si hubiera un cambio, tiene que entrar en un periodo de transición para entonces, hacer otro requerimiento de propuestas para ver quién sustituiría a LUMA. O sea, es que no conocen ni de lo que están hablando. O sea, que esto no es como que uno cancela, apaga el switch y a Dios que reparta suerte, no funciona así”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El mandatario insistió en que el gobierno, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal supervisan el contrato.

“Como ven, es un asunto complejo. Yo sé que cuando a cualquiera se le va la luz o hay una interrupción es motivo de molestia, de gran molestia. Y lo primero que piensan es que haya un cambio y no necesariamente es así. Un cambio no necesariamente es para bien. Aquí lo importante es fiscalizar a LUMA para que siga mejorando ese servicio. Ese contrato es de quince años”, señaló.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de participar junto a la alcaldesa del municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, de la Feria de Servicios “Fortaleza por Puerto Rico” donde dio un recorrido por la Nueva Escuela Municipal de Bellas Artes.