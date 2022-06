Gobernador deja en manos de la Legislatura restricciones al aborto 

SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dejó en manos de la Asamblea Legislativa la legislación que atenderá el tema del aborto, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derrogar el caso Roe versus Wade. “Básicamente lo que ha decidido el Tribunal Supremo, es que este tema se tiene que atender a nivel estatal y en nuestro caso aquí en Puerto Rico. La Legislatura está llamada para llamar a tomar acción sobre el tema del aborto. Nuestra constitución también aplica. Basicamente la decisión del Supremo lo que indica es que a nivel de la Constitución de los Estados Unidos no se va a estar protegiendo el derecho al aborto, pero permite que los estados a base de sus propias constituciones de sus propias leyes pues atiendan el tema.

Yo si acaso algo me caracteriza es que siempre trato de buscar un balance. Esto es un tema muy delicado, se tiene que atender de forma prudente y razonable. Ahora mismo hay un proyecto ante la Asamblea Legislativa que ya fue aprobado por el Senado y pasó a manos de la Cámara. El liderato cameral entendió que debía llevar a cabo un proceso de vistas públicas, para discutir en mayor detalle el proyecto que está pendiente. Y yo veo eso con buenos ojos. Ahora, esta decisión del Supremo incide. Y ciertamente justifica el que se tome cartas en este asunto a nivel nuestro a nivel de Puerto Rico. Así que eso es lo que puedo decir, que continúe el trámite legislativo de la medida que está pendiente en la Asamblea Legislativa y en su momento si esa medida es aprobada por ambos cuerpos, pues llegará a mi despacho, yo tomaré mi decisión. Y como he dicho anteriormente, yo voy a pedir la recomendaciones de mi equipo de trabajo incluyendo los secretarios de Salud y Justicia. Y voy a buscar como dije un balance. Aquí tenemos que respetarnos. Es obvio que en este tema hay diversidad de opiniones y de posturas, pero tenemos que encontrar ese justo balance y respetarnos unos a otros y pues hacer cumplir también nuestra Constitución”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el gobernador, al momento la decisión de 1980 del Tribunal Supremo en el caso Pueblo versus Duarte, que establece que ninguna persona que se haga un aborto puede ser procesada criminalmente prevalece por el momento.

“Pero este asunto debe ser atendido por la Rama Legislativa y yo voy a contar con el asesoramiento del secretario de Justicia al igual que el secretario de Salud para tomar mi decisión cuando llegue a mi despacio cualquier medida legislativa. Pero es inevitable que se legisle ahora que no tenemos las deciciones del Tribunal Supremo rigiendo lo que hacemos”, sostuvo.

Por su parte el portavoz alterno en el Senado del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos Santiago anticipó que el proyecto del Senado 693 que pone restricciones al aborto después de las 22 semanas culminará en un proyecto distinto. Anticipó además una discusión amplia sobre el tema.

“Esa discusión se va a dar y va a haber una variación del proyecto que conocemos hoy. El proyecto que se aprobó en el Senado, no es un proyecto que prohibe, es un proyecto que regula. Los 20 años que llevo en el Senado me llevan y me explican a mi que posiblemente va a haber lo que se conoce como un sustitutivo, porque al abrirse la puerta, pues, ya ese proceso está adelantado y no me sorprendería que la Cámara abra vistas y surja un proyecto nuevo dentro de lo que ya ha sido aprobado, con versiones desde dónde es la gestación hasta lo que es el balance que tenemos que tener. Y eso lo vamos a decidir en una conversación bien amplia. Me supongo que durará meses, por lo menos. Al final, pues, tendremos el consenso de lo que es nuestro reflejo como sociedad. Pero, lo importante es que aquí todas y cada una de las visiones tienen un espacio. Vivimos en una democracia y va a ser el pueblo de Puerto Rico con sus opiniones, con sus cabildeos civiles, que van a establecer cuál va a ser la pauta de nosotros como sociedad. Eso es lo importante que queremos denotar en el día de hoy”, expresó Ríos Santiago.

