Gobernador designa a Thomas Rivera Schatz a mesa de Diálogo del Senado

RIO GRANDE (CyberNews)- El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que le encomendó al portavoz de la minoría en el Senado, Thomas Rivera Schatz que participe en la mesa de diálogo sobre estatus, propuesta por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Llama la atención que esa propuesta la hace como presidente del Senado, no como presidente del Partido Popular Democrático (PPD). Llama la atención, pero no me sorprende, porque en ese partido sí que hay líos internos. Eso lo sabemos todos. Así que, aparentemente, no tiene la autoridad para ser propuesta alguna de parte de su partido sobre el tema del estatus”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Habiendo dicho eso, aunque yo discrepo totalmente del objetivo de la propuesta mesa de diálogo, de la propuesta del presidente del Senado, para establecer una mesa de diálogo sobre el tema del status, aunque discrepo totalmente de los objetivos de esa propuesta mesa de diálogo y de las expresiones relacionadas a su convocatoria, he designado y le he pedido a nuestro portavoz en el Senado, el senador Thomas Rivera Schatz, que se ocupe de la silla que está asignada para nuestro partido y el movimiento estadista y luego, veremos sobre la marcha”, añadió.

Según el gobernador, no es necesaria la mesa de diálogo, si el tema está de alguna manera presentado ante el Congreso.

“Reitero lo que hemos dicho, la bola ahora mismo está en la cancha del Congreso. Tenemos un proyecto de estadidad con un apoyo bipartidista, que habla por sí solo. Ya andamos si más no recuerdo por 75 endosos de ambos partidos. Un proyecto claro, que en poco tiempo lograría que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la gran nación americana. Así que yo no veo por qué aquí hay que estar dialogando, cuando ya el pueblo se expresó y ahora quien tiene que responder es el Congreso. Ya que estamos dando la pelea, la vamos a seguir dando”, expresó.

Sus expresiones se dieron al culminar la reunión del Directorio de la colectividad durante las actividades de la Junta Estatal que se celebra en un hotel en Rio Grande.