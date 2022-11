Gobernador designará nuevamente a Nino Correa Filomeno como comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias

AGUAS (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles, que designará nuevamente a Nino Correa Filomeno como comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) luego que el Senado no diera paso a su confirmación en el último día de la sesión ordinaria.

“Bueno, pues lo voy a volver a designar de forma interina, porque yo no puedo dejar el negociado descabezado y Nino ha hecho una labor ejemplar. Así que yo no creo que aquí hay controversia alguna de que él permanezca en esa posición de forma interina”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Sí, lo retiré a tiempo, pero. Pero para ahora. Entonces, hoy día, redesignarlo como comisionado interino”, añadió.

Cuestionado si existe otra persona para sustituir a Correa Filomeno, Pierluisi Urrutia contestó: “Hay personal en el Negociado de Manejo de Emergencias, pero la persona idónea para dirigir ese negociado es Nino Correa”.

“Yo sometí un proyecto de ley que nunca han actuado sobre el mismo, precisamente diciendo que por vía de la experiencia, cuando es una experiencia vasta como la que tiene Nino, que debe ser suficiente para la designación. Yo creo que es más bien que habían tantos nombramientos pendientes de confirmación que no dieron abasto o no pudieron atenderlos todo. Yo no creo que había controversia en cuanto a la confirmación de Nino Correa como interino”, añadió.

Asimismo, el mandatario descartó convocar a una Sesión Extraordinaria. “No lo estoy contemplando”, concluyó.

Las expresiones del gobernador se dieron tras su participación de la inauguración de las nuevas salas de operaciones neuro-intervencionales del Hospital Menonita de Caguas.