Gobernador dice que Biden se refería a la pasada administración cuando dijo que los puertorriqueños “no han sido bien tratados”

PONCE (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes, tras la salida del presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette “Joe” Biden, Jr. que sus expresiones de que los puertorriqueños “no han sido bien tratados”, previo a tomar el vuelo hacia Puerto Rico, son en referencia “a la pasada administración”.

“Él se refiere a la pasada administración y el legado de la pasada administración de Estados Unidos, no a su administración. Es que yo sé que se refiere a eso, hemos hablado y en esta visita estuvimos hablando constantemente porque estuvimos juntos todo el tiempo. Y yo sé, en reuniones él lo mencionaba consistentemente”, dijo el gobernador en conferencie de prensa tras la salida del presidente de Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce.

“Aquí ha cambiado la cultura al nivel del más alto rango del gobierno federal hacia Puerto Rico. Es una cultura de reconocernos como ciudadanos americanos, de darnos trato igual cada vez que pueden hacer, de tratarnos con equidad justamente. Y eso es lo que se está viendo y esta visita lo comprueba”, añadió.Asimismo, Pierluisi Urrutia fue cuestionado sobre un informe emitido por el Inspector General con relación a la respuesta de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a la respuesta durante el huracán María, y señalamientos sobre supervisión que supuestamente pudo colocar en riesgo sobre 47 millones de dólares. “No tengo el detalle, pero eso, de la manera en que lo preguntas, suena como algo que ocurrió, otra vez, durante la pasada administración, no durante esta”, respondió el gobernador.

“Tendré que profundizar en eso. Hasta el momento, no ha habido señalamientos de corrupción. Los únicos (casos) que ha habido relacionados a María son, sí, de FEMA, pero es de un contrato en particular y unos delitos y admisiones de culpabilidad de funcionarios de la propia FEMA. Eso es lo que se ha visto hasta el momento. En cuanto al gobierno de Puerto Rico, que sepa yo, no ha habido mayores señalamientos”, añadió.

Por otro lado, en cuanto a los clientes que aún permanecen sin el servicio eléctrico, el gobernador contestó que: “Ya está bien alto. Ya se confirmó que el 90 por ciento de los abonados en la Región de Ponce, que va más allá de la Ciudad Señorial, en toda la región ya tienen el servicio”

Sobre los abonados en los campos de la Isla que aún no cuentan con el servicio, el gobernador expresó que “áreas remotas, por definición son más difíciles de accesar pero el compromiso es restablecer el cien por ciento. Ha habido un gran avance y es cuestión de culminar”, concluyó.