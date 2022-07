Gobernador dice terreno del Condado que fue vendido fue tasado y se cumplió con la ley

SAN JUAN (CyberNews) – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles, que el terreno descrito como un parque frente al Parque del Indio en la Avenida Ashford en El Condado fue tasado y el proceso fue en ley.

“A esa transacción en particular, porque digo, indagué, porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento hasta que lo vi en la en la prensa. Indagué y eso comenzó antes de que mi administración arrancara. Esto data del 2019. La tasación es de antes de que nosotros estuviéramos a cargo. Hay unos procesos y se siguieron por la información que tengo, todos los procesos se siguieron. Ese tipo de transacción se da por el valor de tasación. Aparentemente ese fue el caso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Y entonces en cuanto al reclamo de la comunidad, los reclamos de la comunidad, que también lo he visto reseñado en los medios, lo que aparenta ser el caso es que el Municipio de San Juan está considerando llevar a cabo un proceso de vista pública, o sea que la comunidad va a tener la oportunidad de expresarse en esta vista pública. Si se da. Nosotros tenemos, nosotros tenemos un andamiaje muy, positivo, muy efectivo. Lo que busca es que estas transacciones se den por su justo valor. Porque el terreno en particular es un terreno bien pequeño. Yo no soy tasador, pero obviamente, hubo un tasador que es el que hizo esa valoración y descansó en ella el DTOP, o sea, el Departamento de Transportación y Obras Públicas”, añadió.

“Tengo que decir algo que aquí tienen, no pierdan de vista también que aquí en Puerto Rico tenemos un plan de uso de terrenos, unas zonificaciones, todo un proceso que hay que cumplir. En este caso estamos hablando de un municipio autónomo que es el Municipio de San Juan, que es el que daría el permiso de construcción en este caso y solamente lo va a dar si se está cumpliendo con la ley. Solamente se lo van a dar si se están cumpliendo con las zonificaciones aplicables. O sea, que no nos adelantemos en su momento. Si el municipio decide llevar a cabo una vista pública, la comunidad se va a poder expresar. Pero lo más importante en todo esto es que se cumpla con la ley. Y aquí, por la información que tengo, se ha cumplido”, culminó.

El predio de terreno en la calle Ashford fue vendido por 145 mil dólares y según los vecinos, constituía un parque. Los desarrolladores quieren el predio de terreno para ampliar la construcción de un condominio de 12 pisos. Los árboles que se encontraban en el lugar fueron envenados.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega alegó el martes que el predio de terreno en el Condado que fue vendido a Sender Shub siguió un proceso riguroso.

“El Departamento de Transportación y Obras Públicas recibió la solicitud formal en el año 2019, para la adquisición del terreno en cuestión por parte del peticionario de nombre Sender Shub. El DTOP solicitó el 3 de julio 2019 al Registro de la Propiedad inscribir el terreno a nombre del Gobierno de PR porque no existía evidencia que acreditara el dominio a persona, entidad o agencia alguna.

Una vez recibida la solicitud, se sometió la misma ante la consideración del Comité Evaluador de Disposición de Bienes Inmuebles. Este comité cuenta con la facultad en ley de evaluar toda petición que llegue a esos fines, luego de su creación por la Ley 26 del 2017. En esta fecha comenzó el proceso de evaluación que realiza el CEDBI para la venta de los terrenos que están bajo la titularidad del DTOP.

No se realizó consulta con la Fortaleza, el Departamento Hacienda o el Departamento de Justicia, al amparo de la Orden Ejecutiva-1991-70, la cual delega al secretario de DTOP la aprobación de traspasos, ventas, permutas, imposiciones de gravámenes y arrendamientos de terrenos y edificios propiedad del Gobierno de Puerto Rico, según lo dispuesto por la Ley 104 del 28 de junio de 1956. Mientras la transacción no exceda la cantidad de 500 mil dólares la aprobación recae sobre el secretario de DTOP.

Luego de haberse completado el riguroso proceso para la compra y venta del terreno, se formalizó la misma en cumplimiento con todas las disposiciones de Ley. El terreno en cuestión se encontraba en desuso y el mismo, nunca fue un parque, ni aparece registrado como tal”, dijo la secretaria en declaraciones escritas.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia se dieron luego de anunciar nuevas medidas de ciberseguridad en las agencias gubernamentales con el Multi-State Information Sharing Analysis Center (MS-ISAC), un componente del Center for Internet Security (CIS), que es la entidad designada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la prevención y manejo de amenazas cibernéticas para los gobiernos estatales y territorios.