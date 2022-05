Gobernador espera que componentes de comité asesor para emergencias estén comprometidos con su administración 

BAYAMÓN (CyberNews) – A pesar de que se convocó para abril a un comité asesor para casos de emergencia, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este lunes que aún no conoce la disponibilidad de los exdirectores del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), esto, de cara al inicio de la temporada de huracanes.

“Ya estamos en el proceso de comunicarnos con los exdirectivos del negociado de Manejo de Emergencias para verificar su disponibilidad. Obviamente tienen que estar disponibles y comprometidos a ayudar a mi administración a enfrentar a esta emergencia”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Hay propuestas como hoy vi una planteada que realmente requerirían legislación y no necesariamente eso lo control yo. Todavía abogan para sacar al NMEAD de la sombrilla de Seguridad Pública y Nino Correa desmiente eso”, añadió el mandatario al exhortar al pueblo a “que estén preparados”.

De paso, fue cuestionado nuevamente sobre los más de 3,500 toldos azules que a cinco años del paso del Huracán María continúan sobre los techos, Pierluisi Urrutia contestó: “Llegamos a tener cerca de 20 mil toldos, y hay una reducción enorme. Seguiremos hasta que no quede ninguno. Sabemos que hay unos de estos toldos en viviendas que no son seguras y lo que procede es la reubicación de estos inquilinos y no es fácil de lograr porque no quieren moverse”.

Las expresiones del gobernador se dieron luego su participación de los actos de conmemoración del Día de la Recordación en el Cementerio Nacional de Puerto Rico en Bayamón.