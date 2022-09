Gobernador espera que entre hoy y mañana gran parte de los abonados tengan energía eléctrica

SAN JUAN (CyberNews)- El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que su expectativa es que la mayoría de los clientes tengan servicio de energía eléctrica entre lo que queda del martes y el final del día miércoles.

“Mi expectativa es que entre hoy y mañana más tardar para fin del día de mañana ya gran parte gran parte de nuestra población va a tener el servicio eléctrico. Qué porcentaje específico, no lo voy a decir, porque esa es la evaluación que se está dando y se está llevando a cabo. Hay que esperar que tome más tiempo en el área sur, que a mí me consta que hay mayor daño el sistema eléctrico en esa área, van a ver que no se van a poder energizar tan rápido.

El director de seguridad pública de LUMA Energy, Abner Gómez, mencionó hay 4 helicópteros sobrevolando las líneas de alta transmisión que salen de Costa Sur al Este.

“Si esas líneas se certifican, créanme que vamos a tener muchos más clientes con servicio”, expresó Gómez. Al momento, poco más 300 mil abonados tienen servicio.

Por su parte, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Ortiz, expresó que esperan que esta noche entre al sistema unidades de la central Aguirre, que a su vez debe ayudar al arranque de AES. En el caso de Costa Sur y Eco Eléctrica, se espera porque se haga un monitoreo de las líneas de transmisión y de estar en condiciones, comenzaría el proceso de entrar al sistema unidades de ambas generadoras. Ese proceso toma de 12 a 16 horas.